ראש ה-FBI הודיע הערב (שישי, שעון ישראל) כי סוכלה מתקפת טרור שתוכננה להתבצע בזמן חגיגות השנה האזרחית החדשה, בקרולינה הצפונית שבארצות הברית.

במסיבת עיתונאים סיפר ראש ה-FBI כי המחבל, כריסטן סטרדוונט, תכנן את הפיגוע במשך יותר משנה. החשד, לפי חומרים שאותרו בחדר השינה שלו, הוא כי יעד המתקפה היה יהודים, נוצרים וחברי הקהילה הלהט"בית.

סטרדוונט, לפי ראש ה-FBI, החל ללמוד ולצפות בתכני דאעש ברשת ושם יצר קשר עם פעיל, שלמעשה היה שוטר סמוי של משטרת ניו יורק - לו סיפר שהוא מתכנן "לבצע ג'יהאד בקרוב". בהמשך אף נפגש עם שני שוטרים סמויים בזמן שתכנן לבצע פיגוע במסעדה ובסופרמרקט באמצעות סכין ופטישים.

המחבל הוא אזרח אמריקני שלאחרונה מלאו לו 18 שנים. בעבר היה תחת מעקב של ה-FBI לאחר שהיה בקשר עם פעיל דאעש ממנו קיבל הוראות כיצד לבצע פיגועים, הוא נעצר לאחר התערבות של משפחתו ונעשה ניסיון לשלוח אותו לאשפוז לאחר שאמר כי מתכנן למות באמצעות ירי של שוטרים.

נגדו לא הוגשו אישומים אז, אך הוא הופנה לקבלת טיפול רפואי בשל מצבו הנפשי. לאחרונה כאמור התקבל מידע מודיעיני כי חזר לפעול ברשתות החברתיות, ואף קרא לעצמו בטיקטוק "אבו-באקר אל-אמרקי", כשבחשבונו מפרסם תכנים התומכים בדאעש.