אחרי ההצלחה במלחמה מול איראן והמבצע ללכידת נשיא ונצואלה ניקולס מאדורו, הלו"ז של דונלד טראמפ לחודשים הקרובים כבר מלא, והיעד ברור: קובה. האי, שבו מתגוררים 10 מיליון תושבים תחת שלטון קומוניסטי מזה עשורים, ניצב כעת במוקד המאמץ האמריקני לשינוי משטר.

מבחינתם של נשיא ארה"ב ושר החוץ שלו מרקו רוביו, בן למהגרים קובנים, המטרה היא להחזיר את קובה לימיה כבעלת ברית ממושמעת של וושינגטון.

קובה, שהייתה בעבר "מדינת חסות" אמריקנית, הפכה ליריבה מרה ב-1959 עם עליית פידל קסטרו לשלטון. מאז, הניסיונות להיפטר ממנו הפכו למיתולוגיה: מ-634 ניסיונות התנקשות, דרך סיגרים ממולכדים ועד הפלישה הכושלת במפרץ החזירים.

חושך ברחובות, אש במוסדות המפלגה

ההפשרה הקצרה ביחסים מ-2015 נמחקה כליל בקדנציה הראשונה של טראמפ, שהחזיר את הסנקציות וביטל את התיירות לאי. כעת, המכבש הכלכלי עולה מדרגה. טראמפ חתם על צו המכריז על "מצב חירום לאומי" בנוגע לקובה, הכולל איום בהטלת מכסים על כל מדינה שתספק נפט לאי.

התוצאה בשטח לא איחרה לבוא: הפסקות חשמל נרחבות מותירות 10 מיליון אזרחים באפלה, והזעם ברחובות מתפרץ. בהפגנות נדירות בערים השונות, תועדו אזרחים מציתים מטרות של המפלגה הקומוניסטית. בוושינגטון כבר הבהירו לנשיא מיגל דיאס-קאנאל: עליך לפרוש.

המסר לשכנות: "תתנהגו יפה"

מה שחריג במהלך הנוכחי הוא העובדה שקובה אינה מהווה איום ביטחוני משמעותי ואין לה משאבי טבע רבים. עבור טראמפ, מדובר במהלך הצהרתי שנועד לשלוח מסר לכל דרום אמריקה: "אתם החצר האחורית שלנו - תתנהגו יפה".

המסר כנראה הובן. למרות האיבה ההיסטורית, בקובה כבר מנהלים שיח מול הממשל האמריקני. באופן מפתיע, המשא ומתן של מרקו רוביו מתנהל מול בן למשפחת קסטרו. אם לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון, נראה שדווקא משפחתו של המהפכן שהתחיל את הכל, היא זו שתסגור את ה"בסטה" על המהפכה הקומוניסטית. פידל, ככל הנראה, כבר מתהפך בקברו.