"אני שונא אנשים מצליחים": טראמפ חשף במיאמי מדוע הוא מעדיף "לוזרים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה כי הוא מעדיף לשהות במחיצת אנשים המוגדרים על ידו כ"לוזרים", מכיוון שהדבר מעניק לו תחושה טובה יותר ביחס לעצמו. הדברים נאמרו במהלך סוף השבוע (שישי), במסגרת פאנל שאלות ותשובות בוועידת ההשקעות הבינלאומית "Future Investment Initiative" שנערכה במיאמי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

טראמפ נשאל על ידי הקהל מה חסר כיום במנהיגות העולמית והשיב כי מדובר ב"ניצחון". בהמשך תשובתו, כפי שתועדה בסרטונים שהופצו ברשת החברתית X, הסלים את הטון וטען כי הוא סולד מהאזנה לסיפורי הצלחה של אחרים.

"אני שונא בחורים שהם מאוד מאוד מצליחים ואתה צריך להקשיב לסיפורי ההצלחה שלהם", אמר הנשיא לקהל, והוסיף: "אני אוהב אנשים שאוהבים להקשיב להצלחה שלי". למרות שציין לאחר מכן כי הוא "רק מתבדח, בערך", דבריו עוררו תגובות רבות בשל הבוטות שבה הציג את הצורך בחיזוקים חיצוניים.

https://x.com/i/web/status/2037662805558517844 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

רשתות חברתיות

הוועידה במיאמי, המושכת אליה משקיעים ומנהיגים מרחבי העולם, עסקה בנושאים אסטרטגיים ובהם המלחמה באיראן והשקעות גלובליות. דבריו של טראמפ הגיעו לאחר נאום מרכזי שנשא באירוע, שבו התייחס לחשיבות הניצחון בזירה הבינלאומית.

השימוש במילה "לוזרים" הוא סימן היכר ותיק ברטוריקה של טראמפ; עוד מתקופת היותו איש עסקים וכוכב ריאליטי, נהג לסווג את יריביו ואת מבקריו תחת הגדרה זו ככלי לניגוח פוליטי ואישי.

בניגוד לפוליטיקאים אחרים הדורשים סינון מוקדם של שאלות בוועידות מסוג זה, טראמפ התגאה בכך שהוא מאפשר שאלות פתוחות מהקהל. האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של התבטאויות שנויות במחלוקת מהעת האחרונה, כולל הזמנת מנהיגים לשאול אותו "כל דבר, גם על סקס", והחלטתו התקדימית להוסיף את חתימתו האישית לשטרות הדולר האמריקאי.