"פשע מתועב": התוקף ההודי שיקר לשוטרים - והסטודנט הגוסס נעצר | קשה לצפייה

סערה ציבורית חסרת תקדים מתחוללת בבריטניה היום (שלישי) בעקבות חשיפת תיעוד ממצלמות הגוף של שוטרים, המתעד את רגעי המוות המזעזעים של הסטודנט בן ה-18, הנרי נובאק, בעיר סאות'המפטון. בתיעוד, שפורסם באישור המשפחה, נראים שוטרים שהוזעקו לזירה כשהם אוזקים ועוצרים את נובאק בעודו שרוע על הרצפה ומדמם למוות, תוך שהם מתעלמים מקריאותיו וממצבו הרפואי המדרדר.

תיעוד: קשה לצפייה

מצלמת גוף משטרת סאות'המפטון

המעצר המקומם התרחש לאחר שהתוקף, ויקרום דיגווה' אזרח בריטי ממוצא הודי בן 23, דקר את הסטודנט בלהב של 21 סנטימטרים ואז שיקר לשוטרים בזירה וטען בכזב כי נובאק תקף אותו פיזית וקרא לו בכינוי גזעני. משפחתו של נובאק הגדירה את היחס של המשטרה כלפי בנם הגוסס כ"בלתי אנושי ומשפיל", והביאה להתנצלות רשמית מצד משטרת המפשייר, בעוד שגוף הפיקוח המשטרתי הבלתי תלוי פתח בחקירה אינטנסיבית.

השופט בתיק הדגיש כי נובאק לא אמר שום דבר גזעני, וכי שקריו של הרוצח רק עוררו מתח עדתי קשה ברחבי המדינה. במקביל, מנהיג מפלגת "רפורמה" נייג'ל פאראג' תקף בחריפות את "שתיקת הפוליטיקאים והמדיה", וטען כי המקרה מוכיח שבמדינה קיימת מערכת אכיפה דו-תרבותית המפלה לרעה אזרחים לבנים.

בעקבות חשיפת המקרה, נציבת המשטרה והפשיעה של המפשייר, דונה ג'ונס, פנתה במכתב דחוף לראש הממשלה, קיר סטארמר, בדרישה לבצע "בחינה דחופה של נשיאת כלי נשק חדים למטרות דתיות וטקסיות". הדרישה הגיעה לאחר שהתברר כי דיגווה נשא את הסכין הגדולה כחלק מאמונתו הסיקית, דבר שהיה חוקי לפי החוק היבש בבריטניה, אם כי הפדרציה הסיקית מיהרה לגנות את הרצח והבהירה כי הסכין כלל אינה עונה להגדרה של "קירפאן" מסורתי.

הרצח המזעזע, שהתרחש בדצמבר האחרון, הסתיים כאשר בית המשפט גזר על ויקרום דיגווה מאסר עולם עם תקופת מינימום של 21 שנים. בעקבות גזר הדין, משפחתו הכואבת של נובאק קראה לממשלה להכריז על פשיעת הסכינים במדינה כ"מצב חירום לאומי". ראש הממשלה קיר סטארמר גינה את הרצח ופרסם הודעה לפיה מדובר ב"מקרה נורא ומזעזע", והוסיף כי המדינה מחויבת לשים קץ למעגל הטרגדיות של פשיעת הסכינים ברחובות.