טראמפ הודיע: חתמתי על מכסים של 10% - על כל המדינות בעולם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי חתם בחדר הסגלגל על הטלת מכסים של 10% - על כל המדינות בעולם. הבית הלבן מסר כי הצו לתקופה של 150 יום, וייכנס לתוקף ב-24 בפברואר.

המהלך מגיע אחרי שבית המשפט העליון בארצות הברית פסק אתמול כי תוכנית המכסים הנרחבת שהטיל טראמפ עם חזרתו לתפקיד - אינה חוקית.

כזכור, טראמפ הטיל מכסים כבדים על שורת מדינות, כאמור מאז תחילת כהונתו השנייה. רק לאחרונה הודיע הנשיא כי יטיל מכסים נוספים על סחורות המיובאות מסין. בחשבונו ברשת Truth Social כתב כי הגבלות הייבוא החדשות, הכוללות מכסים בסך של מאה אחוזים נוספים, מצטרפים למכסים המוטלים על סחורות סיניות, שעומדים על 30%.

כבר בקיץ האחרון פסק גם בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית כי לרוב המכסים שהטיל הנשיא - אין תוקף חוקי, וכי טראמפ "חרג מסמכותו" כשהטיל אותם.