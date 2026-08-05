דרמה במישיגן: המועמד האנטי-ישראלי עבדול אל-סייד ניצח בפריימריז לסנאט

בתום דרמת ענק וספירת קולות מתוחה, עבדול אל-סייד, מהאגף הקיצוני והאנטי-ישראלי במפלגה, ניצח בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במדינה. אל-סייד גבר בפער מצומצם מאוד של פחות מ-15,000 קולות על חברת הקונגרס הפרו-ישראלית היילי סטיבנס (48.48% לעומת 47.51%), ויתמודד מטעמה של המפלגה בבחירות הכלליות בנובמבר.

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הניצחון מגיע בתום אחד מקרבות הפריימריז היצריים והרוויים ביותר בארצות הברית, שבו הושקעו עשרות מיליוני דולרים. אל-סייד הציג קו תקיף ובוטה נגד מדינת ישראל: הוא הגדיר את המלחמה בעזה כ"רצח עם", קרא להפסיק לאלתר את הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל, ותקף בחריפות את שדולת AIPAC (שהשקיעה כ-30 מיליון דולר נגדו) תוך שהתבטא כי על השדולה "לשרוף את הכסף שלה". הקמפיין שלו לווה בטונים צורמים, כשבין היתר כינה את סטיבנס "המועמדת הכי פחות מוכשרת" והציג את הסנאטור הפרו-ישראלי ג'ון פטרמן כ"עוג" על שיפוד.

ניצחונו של אל-סייד מצטרף לשורה של הישגים מדאיגים עבור הקהילה היהודית והאגף הפרו-ישראלי במישיגן: מוקדם יותר נרשם ניצחון בפריימריז לראשות עיריית אן ארבור (שם הקהילה היהודית מהווה 5% מהאוכלוסייה) לפוליטיקאי יוסף ראבי, שצייץ בעבר "אני אוהב את חמאס". במקביל, חברת הקונגרס האנטי-ישראלית רשידה טליב ביססה מחדש את מעמדה כמנהיגת הזרם השמאלי-סוציאליסטי (DSA) במדינה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לבחירה של אל-סייד ועקץ אותו: "חדשות מצוינות למפלגה הרפובליקנית. אל-סייד, קומוניסט כושל ששונא יהודים ואת ישראל, הוא המנצח הצפוי במרוץ שלו מול הסוציאליסטית. כרגיל, הסקרים טעו לחלוטין במקרה הזה. לא ציפו שהיא תצליח כל כך כפי שהצליחה. עכשיו, המדיניות המטורפת של ה'דמוקרטים' רק תלך ותחריף".