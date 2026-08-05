הפריימריז בארה"ב: הקרב על הסיוע לישראל ומאבקי הכוח בשתי המפלגות

תוצאות בחירות הפריימריז לשתי המפלגות בארצות הברית, המתפרסמות הבוקר (רביעי), משרטטות את מפת הכוחות לקראת הבחירות הכלליות בנובמבר. עבור הציבור הישראלי, הלילה הזה הציג עימות חזיתי בין הקולות הפרו-ישראליים במפלגה הדמוקרטית לבין האגף הקיצוני שמנסה להוביל לניתוק הקשר הביטחוני בין המדינות.

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מישיגן: הקרב הסוער על הסנאט והמאבק מול AIPAC

במישיגן, מוקד העניין המרכזי הוא המרוץ הסוער על המושב בסנאט: במפלגה הדמוקרטית נאבקים מנהל בריאות הציבור לשעבר עבדול אל-סייד, המציג קו תקיף נגד הסיוע לישראל, וחברת הקונגרס הפרו-ישראלית היילי סטיבנס.

אל-סייד מציג קו תקיף ובוטה נגד מדינת ישראל: הוא הגדיר את המלחמה בעזה כ"רצח עם", קרא להפסיק לאלתר את הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל, ותקף בחריפות את שדולת AIPAC (שהשקיעה כ-30 מיליון דולר נגדו) תוך שהתבטא כי על השדולה "לשרוף את הכסף שלה".

במסגרת הקמפיין הסוער, אל-סייד כינה את מתחרתו סטיבנס "המועמדת הכי פחות מוכשרת באמריקה", תקף את המושלת גרטשן ויטמר כ"קנויה ומשולמת", והציג את הסנאטור הפרו-ישראלי ג'ון פטרמן כ"עוג" (מפלצת) שראשו על שיפוד. מנגד, אל-סייד טען כי התשדירים נגדו מנצלים סטריאוטיפים גזעניים נגד גברים מזרח-תיכוניים.

עוד במישיגן, ניצחון נרשם למועמד אנטי ישראלי בקרב על מועמד הדמוקרטים לראשות עיריית אן ארבור, שם הקהילה היהודית מהווה 5% מהאוכלוסייה: יוסף ראבי, פוליטיקאי אמריקני ממוצא אלג'יראי, שצייץ "אני אוהב את חמאס" זכה בקרב מול כריסטופר טיילור, ראש העיר ב12 השנים האחרונות - מה שהופך את ראבי לבעל סיכויים גבוהים להיות ראש העיר בבחירות שיערכו בנובמבר.

במקביל, חברת הקונגרס הפרוגרסיבית, הידועה בדעותיה האנטי ישראליות רשידה טליב, ביססה מחדש את מעמדה כמנהיגת הזרם השמאלי במדינה. טליב, כידוע, היא מבולטות תנועת DSA (הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה) - בית פוליטי למבקריה ומתנגדיה החריפים ביותר של ישראל, שבה חבר גם ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני.

מיזורי: תבוסת האגף האנטי-ישראלי ופלטפורמת הרשת

במיזורי, חבר הקונגרס ווסלי בל זכה במועמדות הדמוקרטית במחוז ה-1 והביס את חברת הקונגרס לשעבר קורי בוש. המרוץ הושפע באופן ניכר מהתבטאויותיה של בוש בנוגע לישראל.

קרול, מצביעה יהודיה מסנט לואיס, אמרה לרשת Fox News: "לא חיבבתי את קורי בוש כשהיא הייתה בתפקיד, לא חיבבתי את הגישה שלה ולמעשה הרגשתי שהיא קצת אנטישמית. לא רק לגבי ישראל, אלא פשוט רגשותיה כלפי יהודים באופן כללי". בל עצמו ציין כי "ידידינו בקהילה היהודית יכולים לקבל את ההחלטה הזו בעצמם", והוסיף כי כל קהילה במחוז צריכה להרגיש "רצויה, מוערכת ומכובדת".

עוד במיזורי, במחוז ה-4, עורך הדין ג'ורדן הררה ניצח בפריימריז הדמוקרטיים את הרצל גריי, שדרן רדיו ופעיל סוציאליסטי. גריי משך תשומת לב לאומית לאחר שהתארח בשידור חי ב-Twitch אצל כוכב הרשת הפרוגרסיבי חסן פייקר (Hasan Piker).

פייקר, שהתבטא בעבר כי "לארה"ב הגיע פיגוע 9/11", הגדיר את חמאס כ"הרע במיעוטו" והצהיר כי "אינו תומך במדינת ישראל ואינו תומך בארה"ב", טען כי שנת 2026 היא "רק ההתחלה" עבור השמאל הקיצוני. הררה, שתומך בהגבלות צבאיות על סיוע לישראל לצד בריאות לכולם ומעמד לילדי מהגרים (DACA), יעמוד בנובמבר מול חבר הקונגרס הרפובליקני מארק אלפורד.

וירג'יניה: ניצחון מוצהר למחנה המתון

בווירג'יניה, הסנאטור הדמוקרטי מארק וורנר ניצח ללא מתחרים בפריימריז של מפלגתו, כשהניצחון הוכרז דקות ספורות לאחר סגירת הקלפיות. וורנר, שנבחר לראשונה לסנאט ב-2008 וכיהן בעבר כמושל המדינה, נחשב לדמוקרט מתון הפועל למען בעלי עסקים, אנרגיה נקייה ותמיכה עקבית בזכותה של ישראל להגן על עצמה.

יו"ר הוועדה הדמוקרטית הלאומית, קן מרטין, בירך אותו ברשת X: "מארק וורנר הוא מנהיג מוכח שנאבק להורדת יוקר המחיה ולחיזוק הכלכלה. ברכותיי, סנאטור! בוא ננצח בגדול בנובמבר".

מדינת וושינגטון: הפריימריז הפתוחים

במדינת וושינגטון, שבה מתקיים מודל פריימריז פתוח שבו שני המועמדים המובילים מעפילים לבחירות הכלליות ללא קשר לשיוך מפלגתי, חברת הקונגרס הפרוגרסיבית פרמילה ג'איאפאל ממשיכה להוביל בבטחה אל הבחירות הכלליות בנובמבר, ומבטיחה את ייצוג האגף השמאלי בקונגרס.