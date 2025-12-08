טראמפ מאוכזב מזלנסקי: "הוא עוד לא קרא את הצעת השלום"

נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ, אמר הלילה (שני) על הצעת הסכם השלום בין רוסיה לאוקראינה: "אני קצת מאוכזב מכך שזלנסקי עדיין לא קרא אותה".

טראמפ אמר עם עם הגעתו ל-Kennedy Center Honors: "אנחנו מדברים עם פוטין ועם המנהיגים באוקראינה, כולל זלנסקי, ואני חייב להגיד שאני קצת מאוכזב ממנו ומכך שהוא עדיין לא קרא את ההצעה". בנוסף אמר: "האנשים שלו אוהבים אותה, רוסיה בסדר איתה, כמובן שהם מעדיפים שיהיה להם את כל המדינה, אבל הם עדיין בסדר איתה". למרות כל זה, הנשיא טראמפ עדיין חושש "אני לא בטוח שזלנסקי בסדר עם ההצעה, האנשים שלו אהבו אותה, אבל הוא עדיין לא קרא אותה".

הדברים של טראמפ נאמרים בעקבות כך שגורם אמריקני אמר לערוץ CBS News כי ממשלת אוקראינה הסכימה להסכם השלום בתיווך ממשל טראמפ על מנת להפסיק את המתקפה הרוסית. יועץ הביטחון הלאומי של אוקראינה, ראסטם אומרוב, הוסיף וציין כי הושגה הבנה משותפת, על הצעה מסוימת, אם כי עדיין יש פרטים שיש לעבוד עליהם.

