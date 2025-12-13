גם אהוד ברק מופיע: גילויים חדשים בפרשת ג'פרי אפשטיין

עוד פרק בפרשת תיקי ג'פרי אפשטיין: דמוקרטים בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים פרסמו עד כה (שבת) 92 אלף מתוך כ-95 אלף פריטים שהתקבלו מעיזבונו של עבריין המין המורשע, שהתאבד בכלא בשנת 2019. לדברי הדמוקרטים, פרסום התמונות נועד לעודד את משרד המשפטים, תחת ממשל טראמפ, לפרסם את כלל החומרים שבידיו בנוגע לחקירה הפלילית של אפשטיין.

בין התמונות שפורסמו מופיעה תמונה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שלפי פרסומים קודמים היו לו קשרים אישיים וכלכליים עם אפשטיין, קשרים שעליהם הביע חרטה בהמשך. בתמונה נוספת מופיע סולטן אחמד בן סוליים (Sulayem), בכיר מדובאי, שאליו שלח אפשטיין בעבר אימייל שבו הוזכר שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם זאת, אף אחד מהשניים אינו מצולם עם אפשטיין, ואף אחד מהם אינו מואשם בעבירה.

האוסף כולל שלוש תמונות של טראמפ. אחת, שפורסמה בעבר, מציגה אותו ואת אפשטיין יחד במסיבה של חברת האופנה ויקטוריה’ס סיקרט בניו יורק בשנת 1997. שתי תמונות נוספות מציגות את טראמפ עם נשים לא מזוהות, במיקומים שאינם ברורים. באחת מהן, בשחור-לבן, נראה טראמפ עומד לצד שש נשים העונדות רצועות פלסטיק.

בהיעדר הקשר ברור לחלק מהחומרים, פורסמו גם תמונות שאינן קשורות ישירות לאפשטיין. באחת מהן נראית קערת קונדומים עם קריקטורה של פניו של טראמפ והכיתוב "I'm huge!". הקונדומים יוצרו על ידי חנות ניו-יורקית בשם Fishs Eddy, והפריט מוגדר כסאטירה פוליטית. בתמונות נוספות מופיעים יוצר הסרטים וודי אלן, נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון, המיליארדר ביל גייטס ואישים נוספים.

הדמוקרטים ביקשו לפרסם את החומרים לפני המועד האחרון שנקבע ליום שישי, לקראת פרסום תיקי החקירה של משרד המשפטים בנוגע לפרשה. חוק שאושר בקונגרס בחודש שעבר מחייב את משרד המשפטים לפרסם את תיקיו בנושא עד 19 בדצמבר, בכפוף לחריגים שנקבעו בחוק.

התמונות שפורסמו הן חלק מאוסף מידע נפרד שהועבר לוועדת הפיקוח על ידי עיזבונו של אפשטיין בחודשים האחרונים, בעקבות זימון של הוועדה.