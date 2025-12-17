שוב? ממדאני במינוי מעורר מחלוקת לתפקיד יועץ הבכיר

ראש העיר הנבחר של ניו יורק זוהרן ממדאני ימנה עורך דין שנוי במחלוקת, שייצג בעבר מחבל של אל קאעדה ומנהיג קמפוס רדיקלי אנטי ישראלי מאוניברסיטת קולומביה, לתפקיד "בכיר" בעיריית ניו יורק, כך לפי דיווח היום (רביעי) ב"The Post".

רמזי קאסם, בן 47, פרופסור למשפטים באוניברסיטת סיטי של ניו יורק וחבר בצוות המעבר של ממדאני לענייני משפט, הוא המועמד המוביל לתפקיד היועץ המשפטי הראשי - תפקיד הייעוץ החשוב ביותר בלשכת ראש העיר, כך מסר מקור המקורב לצוות המעבר.

קאסם גם היה היה אחד מעורכי הדין שהגנו על מחמוד ח'ליל, סטודנט ממוצא סורי ומנהיג של מאהל המחאה הפרו־פלסטיני בקולומביה.

בנוסף לח'ליל, קאסם סייע להגן גם על המחבל אחמד אל־דרבי, חבר אל קאעדה שהורשע בשנת 2017 בהשתתפות בפיצוץ מכלית הנפט הצרפתית לימבורג מול חופי תימן בשנת 2002.

המינוי הזה מתרחש אחרי שממדאני מינה בעבר את מייסון ליינן, בן 49, לשעבר פושע שהפך לאקטיביסט, לשבת בוועדת המעבר שלו לענייני "מערכת המשפט הפלילי", כך דיווח ה"ניו יורק פוסט". ליינן הורשע בשנת 1999 בשני מעשי שוד חמורים של נהגי מוניות בברונקס וריצה שבע שנות מאסר. לאחר שחרורו, הפך לאקטיביסט חברתי ולראפר.