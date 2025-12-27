"שלום דרך עוצמה": ארה"ב מנסה שוב להיות השוטר של העולם?

השנה הראשונה לכהונתו השנייה של דונלד טראמפ כנשיא ארצות הברית עברה עם הרבה מאוד ניסיונות לכונן שלום בין מספר מדינות, בהם גם אצלנו. עם זאת, בשנה החולפת תקף טראמפ יותר יעדים ביותר מדינות מכל נשיא אמריקני אחר שקדם לו. סוריה, החות'ים בתימן, איראן כמובן, וממש הערב בניגריה, כ-40 שנה אחרי הפעילות האחרונה של האמריקנים באפריקה. כרגע תלויה ועומדת מלחמה בעצימות נמוכה שהולכת ומסלימה מול ונצואלה, עם פוטנציאל הסלמה לקולומביה.

חלק מהסכמי השלום שהחתים טראמפ במהלך השנה כבר עלו בתוהו - תאילנד וקמבודיה שבו להילחם זו בזו כחודשיים בלבד לאחר שחתמו על הפסקת אש. סרביה עדיין לא מכירה בעצמאות של קוסובו. הסכם הפסקת האש עם חמאס ברצועת עזה חווה הפרות חוזרות ונשנות על בסיס יומי. רוסיה ממשיכה לתקוף את אוקראינה למרות שיחות השלום בין שתי המדינות.

נראה שטראמפ לא מתכוון לעצור עד שיקבל פרס נובל לשלום, והמלצה חמה כבר יש לו מלא אחר מאשר ראש הממשלה שלנו. לפחות בינתיים את פרס השלום של פיפ"א הוא כבר קיבל.

