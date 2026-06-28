הסנאטור היהודי גורש ממצעד הטרנסים: "אתה לא שייך לפה יותר"

הסנאטור היהודי-אמריקני במדינת קליפורניה והמועמד לקונגרס סקוט ווינר, נתקל אתמול (שבת) בהתנגדות אלימה מצד פוקדי מצעד הטרנסג'נדרים בעיר סן פרנסיסקו, שהאשימו אותו בתמיכה ב"רצח העם" ברצועת עזה. ווינר, הומוסקסואל מוצהר ומקדם חקיקה בעד בזכויות טרנסג'נדרים, הגיע למצעד שנערך בפארק דולורס בעיר על מנת להביע תמיכה בקהילה, אלא שאז אחד הנוכחים החל לצלם אותו תוך שהוא פותח נגדו במתקפה מילולית חריפה.

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בסרטון, שהועלה לרשת X, ניתן לשמוע את הצלם קורא לעבר ווינר "היית נורא, היית נורא בעזה". "אתה לא שייך לכאן יותר, סקוט. וזה שובר לי את הלב שמישהו שכתב את החקיקה שלך עבור קהילת הלהט"ב כל כך נורא בעזה". בפוסט שליווה את הסרטון, המשתמש כתב: "סקוט ווינר הופיע בצעדת הטרנסג'נדרים ולראשונה גירשנו אותו".

https://x.com/i/web/status/2070677434845077698 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהמשך הסרטון ניתן לראות כיצד המון זועם מתאסף סביב ווינר, כאשר אחד מהם מפנה אצבע משולשת לכיוון פניו של הסנאטור תוך קריאות גנאי. האדם צעק שווינר "הפסיק להיות חלק מקהילת הלהט"ב ברגע שהחל לתמוך בישראל". זוהי הפעם השנייה השבוע שהסנאטור ווינר מותקף בסן פרנסיסקו. ביום רביעי, בעודו יושב באחד הברים בעיר, פעיל פרו-פלסטיני ניגש אליו והחל לגעור בו בדרישה שיאמר "שחררו את פלסטין".

ווינר, חבר המפלגה הדמורקטית, נמנע מלכנות את פעולות מדינת ישראל ברצועת עזה "רצח עם" והביע תמיכה בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, אך כן ביקר בחריפות בעבר את המדיניות הישראלית ברצועה ואת ממשלת נתניהו. לבסוף, ווינר נכנע ללחצים מטעם גורמים במפלגתו שלחצו עליו לכנות את המצב בעזה "רצח עם" בחודש ינואר האחרון.

בעקבות ההצהרה, ווינר עמד בפני גל ביקורת מצד ארגונים יהודיים בקליפורניה, והוא נאלץ להתפטר מתפקידו כיושב ראש השדולה היהודית בבית המחוקקים במדינה. עם זאת, ווינר עדיין עומד בפני ביקורת משמאל, המאשימה אותו בהיותו "לא פרוגרסיבי מספיק", וכי פעולותיו לגינוי מדינת ישראל אינן מספיקות. אתמול, כאמור, הוא עמד בפני ביקורת מצד הציבור שבו הוא הביע תמיכה, שגינו את תמיכתו בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, על אף שגינה בחריפות את פעולותיה ברצועת עזה וכינה אותן "רצח עם".

ווינר מתמודד לקונגרס האמריקני מטעם המחוז ה-11 של קליפורניה, והוא נחשב למועמד המוביל להחליף את חברת הקונגרס הוותיקה ננסי פלוסי, שכיהנה כיושבת ראש בית הנבחרים. המתחרה העיקרית של ווינר בבחירות לקונגרס היא המועמדת קוני צ'אן.