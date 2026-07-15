מסע ירי אכזרי בארה"ב: זוג נערים בני 15 ו-16 רצחו חמישה מבני המשפחה

פרשה מחרידה באילינוי שבארה"ב: שני בני נוער, נערה בת 15 ובן זוגה בן ה-16, נעצרו על ידי המשטרה בחשד שביצעו מסע ירי מתוכנן וממוקד בשלושה מוקדים שונים בעיר איסט סנט לואיס. מסע הקטל הותיר חמישה בני משפחה אחת הרוגים, ושניים נוספים פצועים באורח קשה.

השניים נעצרו על ידי משטרת אילינוי בפארק מקומי לאחר שניסו להימלט מהאזור ברכב. מפקד המשטרה במדינה, ברנדן קלי, אישר במסיבת עיתונאים כי קיים קשר משפחתי ישיר בין החשודים לבין הקורבנות: "לפחות שבעה בני משפחה נורו במספר זירות. מדובר במתקפה ממוקדת".

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הטרגדיה המשפחתית: "איבדתי את אמא שלי, את הבן שלי - ואת הבת שלי"

שמותיהם של חמשת ההרוגים הותרו לפרסום: פטרישיה מאי (74), גמלאית של אוניברסיטת דרום אילינוי; שרי מאי (49); דווין מאי (24), אב לתינוקת בת שנה; שנייה תומפסון (25), שפתחה בקריירה כשפית צעירה; ואחיה קוונטין תומפסון (21), צייר ואמן אנימה מוכשר.

עבור מרקוס מאי, אביה של החשודה בת ה-15, בעוד שבין הנרצחים במסע הירי נמצאים אמו (פטרישיה), אחותו (שרי) ובנו (דווין).

בשיחה קורעת לב עם כלי התקשורת המקומיים, הבהיר האב כי הוא מתנער לחלוטין ממעשיה של בתו הקטינה: "אני לא מסוגל להפגין כלפיה שום חמלה או סימפטיה. היא בחרה לעשות את זה. אין פה נסיבות מקלות. לכל אחד יש זכות בחירה בחיים, והיא בחרה ברע מכל".

מעשי הרצח התרחשו בשלוש זירות שונות הנמצאות במרחק של קילומטרים ספורים זו מזו: שלושה בני אדם נורו למוות במתחם מגורים, הרוג נוסף אותר סמוך לצומת רחובות מרכזית, ושני הפצועים הנוספים יחד עם הרוג חמישי נורו בפארק המקומי "ג'ונס פארק".

בשל גילם הצעיר של שני החשודים ברצח, רשויות התביעה באילינוי מסרו כי חלים עליהם חוקים מגבילים ונוקשים במיוחד מצד בית המשפט העליון של המדינה, ולכן בשלב זה לא ניתן לפרסם פרטים נוספים על אודות המניע לרצח ההמוני או הראיות שנאספו נגדם.

בני המשפחה ששרדו את הטבח פתחו בקמפיין גיוס המונים (GoFundMe) על מנת לכסות את עלויות ההלוויה המרובות של חמשת בני המשפחה, ובמטרה להקים קרן מיוחדת עבור בתו בת השנה של דווין ז"ל, שנותרה יתומה מאב.