בין אידיאולוגיית "אמריקה תחילה" לתמיכה נלהבת בישראל: סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי די ואנס, יוצא לאחד המהלכים הרגיש בקריירה שלו - ניסיון להוביל משא ומתן ישיר עם איראן. מדובר במהלך שייטלטל את המזרח התיכון וישפיע ישירות על ישראל. לצד הקו התקיף שלו מול טהרן, ואנס מציג עצמו כתומך מובהק של ישראל, אבל גם כמי שמדגיש שארצות הברית פועלת קודם כל לפי העיקרון "אמריקה תחילה".

ואנס בן ה-42 הוא מטאור פוליטי ממשפחה מפורקת בעיירה באוהיו, הלך לשירות במארינס ומשם לימודי משפטים בייל, בנה לעצמו תדמית של אינטלקטואל שמרני שמחובר לשטח - שילוב שהפך אותו לבחירה המפתיעה של טראמפ לתפקיד סגן הנשיא בקדנציה השנייה.

קבלו את איש הימין הרפובליקני החדש: סקפטי לגבי התערבות צבאית נרחבת בחו"ל, ביקורתי כלפי סיוע לאוקראינה, בכלל בזירות חוץ, בכולל בזירה הישראלית.

הוא מתואר כתומך נלהב של ישראל, ומגדיר את מערכת היחסים בין שתי המדינות כ"מערכת יחסים תרבותית, מוסרית, פוליטית" - לא רק אינטרס ביטחוני קר. הוא מדגיש לא פעם שישראל היא "הדמוקרטיה היחידה באזור מסוכן" ותמך בהמשך הסיוע הצבאי האמריקני לישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל. "ישראל היא לא מדינת חסות שלנו, אנחנו רוצים שותפות, לא כפיפות" - גבול ברור של יחס חם, אך לא צ'ק פתוח אינסופי.

כאמור, באוקטובר 2025 נחת ואנס בישראל לביקור ראשון כסגן נשיא, על רקע הפסקת האש בעזה ותוכנית 21 הנקודות להסדרה. הוא ביקר במפקדה האמריקנית בקריית גת המפקחת על יישום ההסכם, ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא הרצוג ושורדי שבי – ביקור שנועד לשדר מחויבות ביטחונית עמוקה לישראל לצד דרישה ליישום הסדר. ואנס נדהם כשבאמצע ביקורו עברה בכנסת החלטה בקריאה ראשונה לספח את יהודה ושומרון.

פרשנים ראו בביקור הזה לא רק ג’סטה טקסית, אלא רגע סמלי שבו ישראל פוגשת את מי שעשוי לעצב את "הדור הבא של הימין האמריקני". מבחינת ואנס, זו הייתה הזדמנות לבסס את דימויו כמנהיג רפובליקני שתומך בישראל, אך גם מביא עמו רוח חדשה.

כאמור ואנס הוא הבכיר ופנים של המאמץ לפתוח משא ומתן עם איראן. זה קורה מחר בפקיסטן, אם לא יהיה שינוי - ולראשונה הצדדים נפגשים בעיצומה של מלחמה, כאשר היתה טענה האיראנים לא רצו יותר את וויטקוף וקושנר.

ואנס מגיע לשם בדעה ש"אי אפשר לאפשר למשטר המשוגע ביותר בעולם להחזיק נשק גרעיני" ומדגיש שטראמפ מעדיף הסכם דיפלומטי, אך "כל האפשרויות על השולחן", חלקן כבר מוצו, אפילו בהצלחה, אבל הפעם האולטימטום ברור, ברור גם מה הוא מכיל.

תרגום פוליטי - יש לי דעות משלי, אבל הנשיא הוא הקובע. והוא גם עושה.

בשיחה שקיים עם נתניהו, דנו השניים ביוזמה לפתוח משא ומתן ישיר בין ארה"ב לאיראן. ישראל, שמביטה בחשדנות על כל מהלך שנראה כמו הקלה על טהרן , יודעת שכעת מי שיושב בחדר - הוא סגן נשיא שתומך בה מאוד, אבל גם מחויב לציבור אמריקני עייף ממלחמות וגם מודע למחאות וזיהוי שלו כמי שהתנגד כל הדרך למלחמה.

אז הוא מגיע למשא ומתן עם איראן כאיש ימין אמריקני שמאמין בברית עם ישראל, אבל גם כמי שמבטיח לציבור שלו "לא עוד עיראק, לא עוד אפגניסטן".

כעת, עליו להוכיח שאפשר להחזיק את שני הקצוות: לשמור על ביטחון ישראל מול איום איראני - בלי לגרור את ארצות הברית למלחמה ארוכת שנים במזרח התיכון. מבחינתו המלחמה הזאת לא יכולה להימשך מעבר לשנה הזאת, בשנה הבאה הוא יצטרך כבר לענות תשובה ברורה ובוטחת יותר לשאלה של לארה טראמפ.

בכוורת של טראמפ צפוף. ישנו חברו הטוב מרקו רוביו שמחזיק תפקיד כפול, מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי, שר המלחמה פיט הגסת מקבל בולטות ציבורית גדולה בזמן המלחמה.

מה שיקבע את גורלו של ואנס יהיו דברים רבים, אבל בסוף זאת פוליטיקה, ובחירות האמצע בעוד חצי שנה יקבעו את מעמדו של טראמפ לחצי השני של הקדנציה, וגם של סגנו. בינתיים המשא ומתן עם איראן מחר רשום על שמו.