בפעם השנייה השנה: ירי לעבר הקונסוליה האמריקנית בטורונטו

קנדה: לאחר הירי לעבר שתי מאפיות בבעלות יהודית אמש, אירוע ירי נוסף התרחש הבוקר (שני) מחוץ לקונסוליה האמריקאית במרכז טורונטו. זהו המקרה השני מחוץ לנציגות הדיפלומטית בפחות מחמישה חודשים.

שוטרים שמעו קולות ירי בסביבות 4:45 לפנות בוקר ומצאו במקום תרמיל פגז ונזק לבניין, כאשר דובר שגרירות ארה"ב אישר כי לפחות ירייה אחת פגעה במבנה ואין נפגעים.

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סגן מפקד משטרת טורונטו, פרנק בארדו, מסר כי שוטרים שהיו במקום החלו במרדף אחר מכונית הונדה אקורד לבנה ללא לחיות זיהוי, אך המרדף הופסק בכביש מהיר בשל המהירות הגבוהה והסיכון לשלום הציבור.

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האזור סביב הקונסוליה נחסם לתנועה, והמשטרה ממשיכה בסריקות בזירה שבה נוכחות מוגברת של ניידות וצוותי זיהוי פלילי. הירי הקודם לעבר הבניין אירע ב-10 במרץ והוגדר כ"אירוע ביטחון לאומי", שבעקבותיו נעצרו בהמשך מספר חשודים במסגרת חקירה רחבה על גיוס צעירים לביצוע פשעי נשק.

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ראש ממשלת פרובינציית אונטריו, דאג פורד, גינה בחריפות את המקרים בפוסט ברשת X וכתב: "אני נגעל לחלוטין מהירי והוונדליזם שהתרחשו בטורונטו בימים האחרונים. אני מצפה שכל האחראים יימצאו, יועמדו לדין וייענשו במלוא חומרת הדין".

במקביל לירי בקונסוליה, הופעלו היחידה לפשעי שנאה והיחידה ללוחמה בכנופיות בעקבות ירי על שני סניפים של רשת מאפיות בבעלות יהודית בעיר, שבאחד מהם נרשמו פגיעות ירי ובשני נופצו החלונות.

המתקפה עוררה סערה ודאגה עמוקה בקהילה היהודית, כאשר נח שק, מנכ"ל המרכז לענייני ישראל ויהדות (CIJA), הבהיר כי תחושת הביטחון של הקהילה "התנפצה יחד עם חלונות המאפייה".

אדם מינסקי, נשיא הפדרציה היהודית של טורונטו (UJA), הוסיף כי התושבים "מזועזעים לחלוטין", ואילו ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, גינתה את האירוע וכינתה אותו "מתקפה ממוקדת, מתועבת ובלתי קבילה".