טראמפ מעלה שוב את המכסים - למרות פסיקת העליון: "החלטה מגוחכת ואנטי-אמריקנית"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שבת) כי הוא מעלה את שיעור המכס הגלובלי ל-15% - זאת לאחר שרק אתמול בית המשפט העליון בארצות הברית פסל את תוכנית המכסים הנרחבת שקידם עם חזרתו לבית הלבן.

בהודעה שפרסם תקף טראמפ בחריפות את פסיקת השופטים, וכינה אותה "מגוחכת, כתובה באופן לקוי ואנטי-אמריקנית באופן יוצא דופן". לדבריו, לאחר "בחינה יסודית ומפורטת של ההחלטה, הוא מעלה מרגע זה את המכס העולמי בשיעור של 10% נוספים, לרמה של 15%", שלטענתו עומדת במבחן משפטי.

המהלך מגיע על רקע טלטלה משפטית ופוליטית סביב מדיניות הסחר של הממשל. רק אתמול קבע בית המשפט העליון במדינה כי תוכנית המכסים הרחבה שהטיל טראמפ עם תחילת כהונתו השנייה אינה חוקית, החלטה שנחשבה למכה משמעותית לאחד מעמודי התווך של מדיניותו הכלכלית.

למרות הפסיקה, בלילה שבין שישי לשבת חתם טראמפ בחדר הסגלגל על צו נשיאותי חדש, המטיל מכס בשיעור של 10% על כלל המדינות בעולם לתקופה של 150 יום, שייכנס לתוקף ב-24 בפברואר. כעת, כאמור, הודיע כי שיעור זה יועלה ל-15%.

בהודעתו טען הנשיא כי מדינות רבות "ניצלו את ארצות הברית במשך עשורים ללא תגובה", והוסיף כי במהלך החודשים הקרובים יפרסם הממשל מכסים נוספים "המותרות משפטית", כחלק מהמשך מדיניות להפוך את אמריקה לגדולה שוב.

לא ברור בשלב זה כיצד יגיבו בתי המשפט לצעד החדש, והאם גם ההעלאה ל-15% תעמוד בפני אתגרים משפטיים מיידיים. במקביל, בשווקים הבינלאומיים נערכים לתנודתיות נוספת, על רקע חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר של וושינגטון והעימות המתמשך בין הרשות המבצעת לרשות השופטת.