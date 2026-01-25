הסופה בארה"ב: מאות אלפים בלי חשמל, 14 אלף טיסות בוטלו

סופת כפור שוטפת שטחים נרחבים בארצות הברית, עם שלג, גשם, ברד וקור כבדים שהכו בעיקר בדרום ומרכז המדינה. לפחות 22 מדינות והעיר הבירה וושינגטון הכריזו על מצב חירום במדינה, עם כמעט 200 מיליון בני אדם המושפעים ממזג האוויר הקיצוני, שכעת עושה את דרכו לעבר ערי החוף המזרחי.

הסופה הביאה עימה גם נזקים לתשתיות, עם יותר ממאה אלף תושבים שנותקו מרשת החשמל בדרום המדינה, בעיקר במדינות טקסס ולואיזיאנה. במספר מדינות מזהירים מפני הצטברות קרח על הכבישים עקב גשמים מקפיאים באזורים רבים. כמו כן, חברות התעופה במדינה ביטלו יותר מ-14 אלף טיסות בשל מזג האוויר הקיצוני, בהן גם טיסות אל על.

תנאי הקרח עלולים להשפיע על חלקים גדולים של הדרום ומדינות מרכז האוקיינוס ​​האטלנטי, שם הזהירו חזאים כי ההשפעות עלולות להיות הרות אסון, כולל הפסקות חשמל ארוכות וכבישים בלתי עבירים.

הסופה צפויה להימשך גם במהלך השבוע. חזאים צופים שהסופה תגיע לניו יורק, וושינגטון וערים גדולות אחרות בחוף המזרחי עוד הבוקר. השילוב המסוכן של קרח, שלג כבד וקור קיצוני עלולה להותיר מיליוני אנשים תקועים בתוך הבית במשך ימים.

בנוסף לקור המסוכן, חזאים עוקבים גם אחר כיס חם יחסית בסופה שעלול לגרום לסופות רעמים, רוחות מזיקות ואפילו כמה סופות טורנדו לאורך חוף המפרץ. גם בקנדה מזהירים מפני קור קיצוני, אשר על פי מומחים עלול לגרום לכוויות קור לאחר חשיפה של כמה דקות בלבד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת Truth Social שבבעלותו: "אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם רשות החירום הפדרלית, מושלים וצוותי ניהול מצבי חירום של המדינות כדי להבטיח את שלומם של כולם. הישארו בטוחים והישארו חמים".