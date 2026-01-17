טראמפ: "חמינאי אדם חולה - הגיע הזמן להנהגה חדשה באיראן"

בריאיון שנתן למגזין "פוליטיקו", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ענה היום (שבת) לסדרת הציוצים העוינים ברשת X של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. בסדרת הפוסטים האשים חמינאי את הנשיא האמריקני באחריות לאלימות הקטלנית ואי-השקט באיראן. בפוסט אחר, הוא אמר שטראמפ אפיין באופן שגוי קבוצות אלימות כמייצגות את העם האיראני, וכינה זאת "השמצה מחרידה".

לאחר שקרא את הפוסטים הללו, טראמפ אמר כי שליטי איראן מסתמכים על דיכוי ואלימות כדי לשלוט: "מה שהוא אשם בו, כמנהיג מדינה, הוא הרס מוחלט של המדינה ושימוש באלימות ברמות שלא נראו מעולם".

טראמפ המשיך את הביקורת על משטר האייתוללות ואמר: "על מנת לשמור על תפקוד המדינה - למרות שתפקוד זה הוא ברמה נמוכה מאוד - ההנהגה צריכה להתמקד בניהול מדינתו כראוי, כמו שאני עושה עם ארצות הברית, ולא להרוג אנשים באלפים כדי לשמור על שליטה. מנהיגות היא עניין של כבוד, לא פחד ומוות".

לאחר מכן ירד הנשיא האמריקני לפסים אישיים יותר ואמר על חמינאי כי "האיש הוא אדם חולה שצריך לנהל את ארצו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים, ארצו היא המקום הגרוע ביותר לחיות בו בכל מקום בעולם בגלל מנהיגות לקויה".

השיחות מדגישות את הרטוריקה המחודדת בין וושינגטון לטהרן ברגע הפכפך באזור, כפי שחמינאי נשא לאחרונה נאום פומבי בו טען כי "האומה האיראנית ניצחה את אמריקה". כזכור, טראמפ הכריז אתמול כי איראן ביטלה 800 הוצאות להורג בעקבות האיומים על תקיפה מצד ארצות הברית, אך דיווחים הראו כי במשטר האייתוללות ממשיכים בהוצאות להורג, לצד הדיכוי האלים של המחאות במדינה.