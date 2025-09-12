טראמפ הביע תסכול מנתניהו: "כל פעם שיש התקדמות במו"מ – הוא מפציץ מישהו"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוסכל מראש הממשלה בנימין נתניהו וטוען כי הוא מנסה לחבל בעסקת חטופים, כך דווח הבוקר (שישי) ב"פוליטיקו". "בכל פעם שיש התקדמות, נראה כאילו הוא מפציץ מישהו", מסר מקור ל"פוליטיקו", "זו הסיבה שהנשיא ועוזריו כל כך מתוסכלים ממנו".

לפי הדיווח, התסכולים של הממשל האמריקני כלפי נתניהו העמיקו מאז התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטאר ביום שלישי האחרון. למעשה, טראמפ ועוזריו הבכירים החלו להטיל ספק האם נתניהו, שאישר את התקיפה ואיים בפעולות נוספות, ניסה לחבל בשיחות, על פי מקור המעורה בפרטים.

עד כה בארה"ב הסתפקו בתגובות מתונות לתקיפה אך טראמפ אמר לתקשורת מוקדם יותר השבוע כי הוא לא מרוצה ממנה. אתמול דווח כי אמר לנתניהו שההחלטה לפגוע במנהיגי חמאס בדוחא הייתה "לא נבונה". הנשיא כעס כשנודע לו שהתקיפה בוצעה בשטחה של קטאר - בעלת ברית של ארצות הברית, הממלאת תפקיד מתווך במשא ומתן לסיום המלחמה בעזה. נתניהו השיב כי עמד לרשותו "חלון הזדמנויות קצר" לנקוט בפעולה ולכן בחר לנצל אותו.

עם זאת, גורמים אמריקניים סיפרו כי בשיחה השנייה בין השניים, האווירה הייתה לבבית. טראמפ שאל את נתניהו אם התקיפה הוכיחה את עצמה כמוצלחת, אך נתניהו השיב כי "עדיין לא ברור". בישראל טוענים כי פוחתים הסיכויים שבכירי חמאס חוסלו בתקיפה.