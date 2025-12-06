הבית הלבן הציג מסמך חדש של אסטרטגיית ביטחון לאומי, ובו סדר היום החדש של הנשיא דונלד טראמפ. המסר העיקרי: "אמריקה תחילה". האסטרטגיה החדשה אמורה להוות קריאת אזהרה רצינית הן עבור בעלות ברית של ארצות הברית והן עבור אויבות שלה - כך פורסם היום (שבת) בסקיי ניוז.

המסמך החדש בן 33 העמודים מתאר שינוי בסדרי העדיפויות של מדיניות החוץ האמריקנית וביעדיה - אשר נותרו כמעט ללא שינוי במשך עשרות שנים. המסמך כאמור קובע כי האסטרטגיה האמריקנית "סטתה" לאורך שנים רבות, והוא מבקש לנסח מחדש את האינטרסים האסטרטגיים של ארצות הברית.

הנקודות המרכזיות במסמך

• אירופה עומדת בפני "אובדן ציוויליזציה" וייתכן שתהיה "בלתי ניתנת לזיהוי בעוד 20 שנה או פחות"

• "חלק מחברות נאט"ו עשויות להפוך בעשורים הקרובים ללא-אירופאיות ברובן"

• ארצות הברית "תתרחק" מ'נטל' המזרח התיכון ותראה בו כעת 'מקור להשקעות בין-לאומיות ויעד לכך'"

• בחצי הכדור המערבי, ארצות הברית צריכה לנקוט במדיניות של גיוס מדינות שכנות לשיתוף פעולה מסודר, הרחבת ההשפעה האמריקנית באזור והשבת עליונותה של ארצות הברית.

• באפריקה, המדיניות האמריקנית צריכה להתמקד בסחר ולא ב"אספקה ​​והפצה של אידיאולוגיה ליברלית"

האסטרטגיה מתרכזת בעסקאות, מעל לכפיית ערכים. "אנו מבקשים יחסים טובים ויחסי מסחר שלווים עם אומות העולם מבלי לכפות עליהן שינוי דמוקרטי או חברתי אחר השונה באופן נרחב ממסורותיהן וההיסטוריה שלהן", נכתב.