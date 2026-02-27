טראמפ כועס על השגריר האקבי: "התערב במשא ומתן שלו"

הגרדיאן הבריטי מדווח הערב (שישי) כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הנחה את השגרירים במזרח התיכון להפסיק להביע הערות פומביות שעלולות להלהיט את המתיחות ולערער את הלחץ של הנשיא דונלד טראמפ על איראן לוותר על יכולתה לייצר נשק גרעיני.

ההנחייה פורשה באופן נרחב כנזיפה חדה בשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, בעקבות הופעתו האחרונה בפודקאסט של טאקר קרלסון, מגיש פוקס ניוז לשעבר, בו אמר שלמדינת ישראל יש זכות מקראית על חלק ניכר מהאדמה במזרח התיכון.

פקידי הבית הלבן הגיבו בדאגה לדבריו של האקבי, שלדעתם היו עלולים להקשיח את עמדתה של איראן לקראת המשא ומתן עם איראן. "הנשיא מתחיל להתעצבן על האקבי על כך שהתערב במשא ומתן שלו", אמר אדם המעורה בנושא. "והוא לא שכח שבתו סירבה לתמוך בו בקמפיין האחרון".

בעוד שהמברק הלא מסווג עליו חתם רוביו לא ציין את האקבי בשמו, הפצתו אליו ותזמון שליחתו ב-23 בפברואר - יומיים לאחר שדבריו עוררו גינוי ברחבי המזרח התיכון - נראו כמי שלא הותירו ספק רב לגבי המטרה המיועדת.

על פי ההנחייה של מזכיר המדינה, על השגרירים להימנע מכל פרשנות בנושאים שעלולים להגביר את המתיחות או ליצור בלבול לגבי מדיניות ארצות הברית. "משמעת במסרים ציבוריים היא חיונית, במיוחד בתקופה זו", כך נכתב במסמך הרשמי שנשלח.