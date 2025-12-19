קתרין אלמונטה דה קוסטה, מנהלת המינויים של ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני, התפטרה מתפקידה יממה לאחר שמונתה אליו בשל סערה סביב פוסטים אנטישמיים שלה מימיה כנערה - כך דווח היום (שישי) ב"ניו יורק טיימס".

התפטרותה הגיעה שעות לאחר שה-ADL, הליגה נגד השמצה, חשפה מחדש את דבריה שפורסמו לפני יותר מעשור, בהם בין היתר השמיצה יהודים.

דה קוסטה אמרה כי היא דיברה "עם ראש העיר הנבחר, התנצלתי והבעתי את צערי העמוק על דבריי בעבר". עוד הוסיפה כי "הצהרות אלה אינן מעידות על מי שאני. כאם לילדים יהודים, אני חשה תחושת עצב עמוקה וחרטה על הנזק שגרמו מילים אלה. מכיוון שזה הפך להסחת דעת מהעבודה שלפניי, הצעתי את התפטרותי".

בהצהרה נפרדת, אמר ראש העיר הנבחר ממדאני: "קתרין הביעה את חרטה העמוקה על דבריה בעבר והגישה את התפטרותה, ואני קיבלתי אותה". כמנהלת המינויים, דה קוסטה הייתה אחראית על גיוס אנשים לעבודה בעירייה.