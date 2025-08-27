המאבק מחריף: משפחות חטופים יצעדו למעון רה"מ בשבוע הבא

מומלצים -

משפחות חטופים הודיעו הערב (רביעי) על הסלמת המאבק והכריזה על "הצעד הבא"- העלייה לירושלים, אל מול מעון ראש הממשלה. הדבר צפוי להתקיים ביום רביעי הבא, סמוך ליום ה-700 ל-7 באוקטובר, בתקווה שיצטרפו מאות אלפי אזרחים לצעדה ויתייצבו לצד המשפחות.

אחרי עצרת ההמונים ועצירת המשק, המשפחות אמרו כי הגיע "שלב ההכרעה". לטעתן מטרתו להגיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בתקווה שהלחץ עליו יקדם עסקה לשחרור חטופים ואת סיום המלחמה. "העם כבר הכריע במספרים חסרי תקדים ובתמיכה ציבורית רחבה - כעת האחריות עוברת לראש הממשלה", מסרו.

ויקי כהן, אמו של החטוף נמרוד כהן, וענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן אנגרסט, הכריזו על החרפת המאבק. לדבריהן יקראו ל"קבלת ההכרעה לסיים את המלחמה ולהחזיר את כל החטופים הביתה. זו ההכרעה היחידה, זו ההכרעה שתציל חיים".

ויקי כהן אמרה: "לפני שבוע הצלחנו לעצור את מדינת ישראל ליום אחד. יום אחד משמעותי מאוד שהצליח מלמטה למעלה. ההתגייסות של עם ישראל הייתה מדהימה ומרגשת, אבל אי אפשר לעצור בזה, כי הילדים שלנו עוד לא כאן. כי די. די לסיכול עסקאות. די לתדרוכים שמקשים על התקדמות לעסקה. די עם התעקשות על תנאים לא אפשריים. די להפקיר את הילדים שלנו מאחור".

היא הסבירה כי הצעד הזה מגיע לקראת היום ה-700 למלחמה. "זה בלתי נתפס. לא נאפשר סיכול עסקה נוספת. הפעם, אנחנו יוצאים יחד לרחובות, כדי לוודא שהעסקה לא מסוכלת. אני קוראת מכאן לכל ההתארגנויות שלקחו חלק ביום הקודם, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, ואזרחיות ואזרחים מכל חלקי העם - אלו שדורשים את השבת החטופים לפני הכל. זה רגע האמת שלנו, אני קוראת לכולכם להתחיל להתכונן לקראת יום רביעי הבא, יחד נדאג שהוא יהיה משמעותי".

ענת אנגרסט נשאה דברים: "אתמול, בזמן שמאות אלפי אזרחי ישראל התייצבו לצידנו, נבחרי הציבור בחרו להתהדר ולהיפגש לארוחה דשנה. זה רק הדגיש את הניתוק של מקבלי ההחלטות מדרישת העם: להניח עיסקה כוללת לסיום המלחמה תמורת השבת החטוף האחרון".

אמו של החטוף הזכירה: "מתן שלי אמר מתוך השבי כשהוא חבול ומחושמל: נתניהו אתה יכול, צריך רק לרצות. הוא גם אמר שהוא סומך עליו שבקרוב. האמת שגם אני סמכתי. לא האמנתי שנגיע לתמונות מוות, שלדי אדם, הותר לפרסום ועדיין לא תונח תכנית להשבתם. התכנית האמיתית היא להשאיר אותם בעזה בשביל לכבוש אותה".

היא קראה לציבור להצטרף אליהן בהחרפת המאבק ביום רביעי. "אם אני לא ישנה כבר כמעט שנתיים גם אתה ראש הממשלה ושרי הממשלה תפסיקו לישון. זה הזמן לעלות לירושלים ולהכריע. ואני לא אהיה לבד. אני יודעת את זה. אני יודעת שאתם תהיו לצידי - כי הכוח שלנו הוא יחד. עם ישראל על כל גווניו, אתם הצבא של החטופים", אמרה.

לאחר מכן קראה לכל ההתארגנויות שלקחו חלק ביום העצירה, להמשיך להילחם לצד המשפחות. "אני מתחננת: אל תוותרו על הילד שלי. תעזרו לי להחזיר אותו. אם נמשיך כולנו יחד, הוא יחזור. אני בטוחה בזה".