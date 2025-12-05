דיווח: ישראל דחתה הצעה אמריקנית לנסיגה חלקית מלבנון
עיתון "א-דיאר" הלבנוני: ההתעקשות - כל רגיעה תהיה בתמורה לפירוק מנשק •"מראשי אחים לנשק": שר הביטחון פסל את החלטת זמיר לקדם קצין לדרגת תת-אלוף • כ"ץ: היקף ימי המילואים ירד ל-40 אלף • עדכונים שוטפים
עיתון "א-דיאר" הלבנוני דיווח הבוקר (שישי) כי ישראל דחתה הצעה אמריקנית, הנוגעת לנסיגה חלקית מדרום ללבנון, תוך התעקשות כי כל רגיעה במצב תהיה בתמורה לפירוק חיזבאללה מנשק. יוניפי"ל נגד התקיפות בלבנון: הפרות ברורות של החלטה 1701, מזהירים מתגובה שתסלים את המצב. כ"ץ: היקף ימי המילואים ב-2026 ירד מ-60 ל-40 אלף.
תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירי זיהו במהלך הלילה במרחב חטיבת יואב, רחפן שחצה מהגבול המזרחי לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לוחמי צה"ל סיכלו את ניסיון ההברחה, איתרו והחרימו את הרחפן שנשא תשעה אקדחים ומספר רב של מחסניות (אוריה קשת)
יוניפי"ל נגד תקיפות בלבנון: פעולות אלו הן הפרות ברורות של החלטה 1701, אנו מפצירים בישראל לעשות שימוש במנגנוני התיאום והקישור - ומזהירים את הלבנוניים מפני כל תגובה שעלולה להסלים את המצב. הארגון הוסיף כי אמש חולייה הרכובה על שלושה אופנועים ביצעה ירי לעבר כוח סיור בבינת ג'בייל, לא היו נפגעים (ניר מגנזי)
עלי שמח'אני, יועצו של מנהיג משמרות המהפכה, כתב ברשת X (לשעבר טוויטר) כי "איראן גילתה איפוק במהלך הלחימה עם ישראל, אין לפרש באופן שגוי את כוחה של איראן במפרץ הפרסי. תפקידן של שכנותינו - ליצור ביטחון, ולא לחצות את הקווים האדומים של העם האיראני" (ניר מגנזי)
https://x.com/i/web/status/1996629339010748476
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
כ"ץ נגד הרמטכ"ל: "אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף-משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק", שקרא לסרבנות שירות בצה"ל. מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל" (ינון שלום יתח)
דיווח בעיתון "א-דיאר" הלבנוני: ממשלת ישראל דחתה הצעה אמריקנית לנסיגה חלקית מלבנון, תוך התעקשות כי כל רגיעה תהיה בתמורה לפירוק חיזבאללה מנשקו. עוד צוין כי ישראל מוכנה, על אף זאת, לשיתוף פעולה כלכלי (ניר מגנזי)
שר הביטחון כ"ץ החליט כי ההתאמות בתקציב המדינה יבוצעו באמצעות הורדת היקף ימי המילואים מ-40 ל-60 אלף בשנה