עלי שמח'אני, יועצו של מנהיג משמרות המהפכה, כתב ברשת X (לשעבר טוויטר) כי "איראן גילתה איפוק במהלך הלחימה עם ישראל, אין לפרש באופן שגוי את כוחה של איראן במפרץ הפרסי. תפקידן של שכנותינו - ליצור ביטחון, ולא לחצות את הקווים האדומים של העם האיראני" (ניר מגנזי)

