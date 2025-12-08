השר כ"ץ למתגייסי גולני: "אתם דור הניצחון של ישראל" | עדכונים שוטפים

שר הביטחון ביקר בבקו"ם את המתגייסים החדשים לחטיבת גולני ואת בני משפחותיהם • "אתם מצטרפים אל שרשרת הלוחמים שהגנו וממשיכים להגן על הבית" • דיווחים בעזה: צה"ל פתח בגל תקיפות ברצועת עזה

כתבי i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■