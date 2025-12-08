השר כ"ץ למתגייסי גולני: "אתם דור הניצחון של ישראל" | עדכונים שוטפים
שר הביטחון ביקר בבקו"ם את המתגייסים החדשים לחטיבת גולני ואת בני משפחותיהם • "אתם מצטרפים אל שרשרת הלוחמים שהגנו וממשיכים להגן על הבית" • דיווחים בעזה: צה"ל פתח בגל תקיפות ברצועת עזה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר בבקו"ם את המתגייסים החדשים לחטיבת גולני ואת בני משפחותיהם: "עכשיו אתם מצטרפים אל שרשרת הלוחמים שהגנו וממשיכים להגן על הבית, נעמוד לצידכם בכל צעד" (ינון שלום יתח)
דיווחים בעזה: צה"ל פתח בגל תקיפות ברצועת עזה (לינה עבד)
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות