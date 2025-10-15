"חיכינו שנתיים": הרגע המרגש של מתן אנגרסט ושלמה ארצי

מתן אנגרסט, שחזר לפני יומיים משבי חמאס אחרי 738 ימים בגיהנום, זכה אתמול (שלישי) לביקור מרגש מהזמר שלמה ארצי והגיטריסט אבי סינגולדה אשר הגיעו לבקר את שורד השבי בבית החולים איכילוב בתל אביב.

בפוסט שהעלה ארצי, נראו השלושה יחד עם ענת אנגסטר, אמו של שורד השבי, שרים "מלך העולם" וברגע מרגש שני בני המשפחה התחבקו לצליליו השיר המפורסם.

ארצי כתב בחשבון האינסטגרם שלו: "רגע שחיכינו לו שנתיים. בהתרגשות רבה פגשנו, סינגולדה ואני לבקשת המשפחות את השבים הגיבורים עמרי מירן, איתן ויאיר הורן ומתן אנגסטר בבית החולים איכילוב. אתם מלכי העולם של כולנו".

מתן גם שוחח עם נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג והודה לו על "הזכות להילחם על המדינה הזו". "תודה רבה על כל המעטפת על כל הזמן הזה שליוותם אותי גם מרחוק, רציתי להגיד שאני גאה במדינה הזאת באמת", אמר מתן. הנשיא השיב: "אנחנו גאים בך. אתה הבן של עם ישראל כולו, אתה יודע? אתה כבר מנחש וכבר שמעת איך המשפחה שלך חדרה ללבות של כולנו. זה מרגש מאוד, וכולנו מכירים אותך, שתבין. אתה תבוא לפה עם ההורים, האחים, הסבים והסבתות. הם היו פה ורק אתה היית חסר - אז אתה מוזמן, ממש".

מתן שיתף את הנשיא, כי לא ידע דבר על המתרחש: "אני הייתי עם עוד חטוף ולא ידענו כלום עד יום שבת, ביום שבת העלו אותנו ככה מהמנהרות". הנשיא השיב וחתם את שיחתם: "ההורים שלך, אח שלך וכל המשפחה באמת, הם סיפרו את הסיפור שלך וזה התחבר כל כך עמוק לנרטיב הלאומי הכי עמוק שיש. אתה באמת גיבור לאומי שלנו ואני מאוד מאוד מתרגש לדבר איתך ואני מצפה לראות אותך פה בירושלים. מצדיעים לך, תודה רבה יקירי".

רינה ומוטי, סבתו וסבו של מתן, סיפרו בריאיון ל-i24NEWS: "מתן ביקש מאיתנו סליחה על זה שהכביד עלינו במשך שנתיים". "זה נכד שעזרנו לגדל אותו", סיפר סבו של מתן, "לראות אותו חי ועומד על הרגליים - זו חוויה שלא תישכח לעולמים". סבתו סיפרה: "הוא אומר שמה שהחזיק אותו בשבי זה השירים של עומר אדם, שלמה ארצי ואייל גולן, הוא כל הזמן שר את השירים האלה".

בתוך כך, הם סיפרו כי ארבעה ימים לפני השחרור הוציאו את מתן והחטופים מהמנהרות - וכך העיניים שלהם התרגלו לאור. מתן עובר כעת סדרת טיפולים ברפואה מתקדמת ועדיין לא ידוע מועד שחרורו מבית החולים.