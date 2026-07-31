ההתרסקות של "רק לא ביבי": כשמרוב שנאה לנתניהו, שכחתם את המדינה | החזית הדרומית

במשך שנים מספרים לנו חברי האופוזיציה שמבחינת ביבי - הוא המדינה. הוא, משפחתו, האינטרסים שלו - אלה הדברים שמניעים אותו ואת המדינה הוא הפך לכלי העבודה לתועלתו האישית. רק מה קרה לאורך השנים? מבקריו, הם שהפכו את ביבי למדינה.

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ומרוב שמול העיניים שלהם עולה רק דמותו של נתניהו, הם לא שמים לב שעל הדרך - הם פוגעים במדינה. כי מה יאיר לפיד חושב לעצמו כשהוא מדבר ב-CNN על הטרור היהודי.

בראשו, בינו לבין עצמו, הוא חושב שזה יביך את ביבי. שמול טראמפ הוא ישב באי נוחות ויצטרך לדבר על ״אלימות המתנחלים״. שר החוץ לשעבר, לא חושב על זה שעלילת הדם המתועבת הזאת, תשחק לידיהם של שונאי ישראל הגדולים ביותר.

מה הוא דמיין? שהם יגידו, הא, יש טרור יהודי זו בטח אשמתו של הביבי הזה. ברגע שהוא ילך, כל הדברים שאנחנו לא אוהבים בישראל ייעלמו. למה? כי לפיד חושב שכמו שבעולמו ביבי הוא המדינה, מבחינת שונאי ישראל ביבי הוא המדינה. הוא אומר שהשחיקה הציבורית האמריקאית בישראל נשחקת. אבל לא שם לב שהוא שוחק אותה.

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אותו הדבר עם יאיר גולן. שלא מבין למה הטלגרף הבריטי מצטט מה שאמר על רוצחי תינוקות כתחביב. גם הוא כמו לפיד לא מבין למה שונאי ישראל אוהבים אותו. מילא אפס יכולת לחבר אמירה לתוצאה. מה חשבת על עצמך כשקראת למתנחלים תתי אדם? כשהשווית בין ישראל לגרמניה הנאצית?

כל פעם שמזכירים לו או לתומכיו את האמירות האלה הם אומרים שמכונת הרעל עיוותה את דבריו. לא יותר פשוט להודות שהתבלבלת בין ביבי למדינה? לא.

כי אם יודו בזה, הם יודו לא רק שהפכו את ביבי למהות הכל והמדינה, אלא שבשם זה, לקחו חלק, בקמפיינים נגד המדינה. סליחה, לא המדינה - ביבי.