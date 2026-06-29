תת-אלוף במילואים עופר וינטר ממשיך להעלות הילוך בפעילותו הפוליטית, ומציב היום (שני) קו תקיף בסוגיית גיוס החרדים. באמירות חדשות ונוקבות, וינטר תקף את חלוקת המשאבים הנוכחית במדינה ומציע להתנות תעסוקה בשירות הציבורי בביצוע שירות צבאי או לאומי.

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"מי שצריך לקבל פה העדפה מתקנת - זה מי שמשרת את המדינה, מי שהולך לצבא או שירות לאומי", אמר וינטר. "יש פה היום בציבור אנשים שהם ראשונים לזכויות ואחרונים לחובות. איך התבלבלנו ככה?".

וינטר, שעסוק בשבועות האחרונים בבניית מערך שטח עצמאי וגיבוש כוח פוליטי לקראת בחירות 2026, הוסיף: "מי שלא שירת שירות לאומי או שירות צבאי, לא יכול לשרת בשירות הציבורי. רק למי שמשרת מגיע יותר. לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה. זה שקר".

"דם חדש": הפעילות הפוליטית וההקלטות שחשפו הכל

התבטאויות אלו מצטרפות לשורת חשיפות בלעדיות ב-i24NEWS בשבוע האחרון, שרטטו את קווי המתאר הלוחמניים של וינטר נגד השחקנים המרכזיים על המגרש הפוליטי הנוכחי בימין. בהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי כתבינו שלומי הלר ועמיאל ירחי, נשמע וינטר כשהוא תוקף בחריפות הן את הקואליציה והן את האופוזיציה מימין, ומבהיר כי פניו להבאת "דם חדש" לפוליטיקה הישראלית, תוך התנערות מוחלטת מאסון ה-7 באוקטובר.

בהקלטות שפורסמו, תקף וינטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וטען כי תחת משמרתו שוררת "הפקרות מוחלטת": "אין משילות, הפקרות מוחלטת. אל תאיים, תעשה. פחות דיבורים, לא לעשות סיורי משילות. המצב עוד יותר קשה ממה שהיה לפני. לא כל דבר צריך לצעוק. תעשה ושתוק, ותגמור את העבודה - לא סרט לטיקטוק".

שריפת הגשרים: נגד בנט, איזנקוט וליברמן

המערכת הפוליטית ניסתה לאחרונה לקשור את שמו של וינטר ליו"ר מפלגת 'ביחד' ונשיא המדינה לשעבר נפתלי בנט, לאור קשריהם בעבר, אך ההקלטות הוכיחו כי וינטר שורף את הגשרים גם מולו. "אני לא חבר שלו, הוא רכב עליי ורק עשה לי נזק בחיים", נשמע וינטר אומר על בנט. "בנט עשה מעשה והקים ממשלה על בסיס ערבים, בניגוד מוחלט למה שאני יכול לחיות איתו. זה שמן ומים".

וינטר גם לא חסך ביקורת מהרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שלדבריו "עשה הכל כדי להעיף אותי מהצבא", וציין כי מי שבלם זאת בזמנו היה אביגדור ליברמן (ששימש כשר ביטחון ווינטר היה מזכירו הצבאי), אם כי הוסיף שמאז גם ליברמן "התהפך".