"אני ביביסט": אלי גולדשמידט מכה על חטא אוסלו ומכוון לכנסת

חבר הכנסת ויו"ר סיעת מפלגת העבודה לשעבר, אלי גולדשמידט, השלים מהפך פוליטי והכריז על כוונתו לחזור לזירה הפוליטית. בראיון מרתק בפרק השני של הפודקאסט "בסלון של שרון" עם שרון גל, מכה גולדשמידט על חטא הצבעתו בעד הסכמי אוסלו בשנות ה-90 ומסביר מה הוביל אותו לשנות את עמדותיו מן הקצה אל הקצה.

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"היינו בסוג של עיוורון מוחלט, אופוריה", מודה גולדשמידט. "רצינו להאמין שערפאת אמר 'שלום של אמיצים' והאמנו לו. היינו אטומים, כולנו בתוך השמחה הגדולה והפתיחות הגדולה". הוא אף התנצל במהלך הראיון בפני בני בגין, אותו תפסו בזמנו בשמאל כ"טרחן" כשהזהיר מפני הטרור הפלסטיני, בעוד שהם סירבו להקשיב לו.

גולדשמידט, שהתפטר מהכנסת בשנת 2001 בשיא הקריירה שלו ומאז לא הביט לאחור, מספר כי נקודת השבר וההתפקחות הסופית שלו הגיעה סביב מלחמת חרבות ברזל. "חצי שנה אחרי ה-7 באוקטובר פתאום הבנתי למה החבר'ה האלה לא נכנסים מתחת לאלונקה? אמרתי להם במלא האחריות: אתם יותר שונאים את ביבי ממה שאתם אוהבים את החטופים".

כיום, גולדשמידט מגדיר את עצמו בגאווה כ"ביביסט", ומביע הערכה עצומה לניהול המערכה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במיוחד סביב ההחלטה ההיסטורית להילחם ולהיכנס לרפיח למרות כל הלחצים הבינלאומיים. "כשמולו עומד רצון להיכנע, הוא עמד לבד. אני רואה אדם כזה, אולי ככה הייתי מרגיש אם הייתי ליד נפוליאון", אמר.

בנוגע לתוכניותיו לעתיד, גולדשמידט דיבר על הקמת מפלגה חדשה לקראת הבחירות הקרובות. המטרה שלו, לדבריו, אינה ג'ובים או תארים, אלא רצון עמוק לייצר "תיקון" לחברה הישראלית השסועה, לחבר בין השבטים השונים, דתיים, חילונים וחרדים –ולהילחם בתחושת ההתנשאות שהוא מזהה כיום במחנה השמאל. הקווים האדומים שלו ברורים: נתניהו ראש הממשלה, התנגדות מוחלטת למדינה פלסטינית, וביסוס ריבונות מלאה מהירדן ועד הים.