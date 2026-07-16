כרטיס צהוב בוהק בחצי הגמר: נתניהו נאלץ לבעוט שלושה פנדלים גרועים | פרשנות

במונדיאל, כמו בפוליטיקה, יש כלל: אתה יכול לקרטע בשלב הבתים, לעבור בקושי את שמינית הגמר, אבל ברגע שהגעת למאני טיים של חצי הגמר, כל טעות טקטית עלולה להיות שריקת הסיום לעונה שלמה. ולא פחות חשוב: ברגע שאתה מאבד את הקהל הביתי שלך באיצטדיון, הגביע כבר לא יחזור הביתה.

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נתוני הסקר שפורסם הערב (חמישי) ב-i24NEWS מראים שהימין לא סתם בפיגור: הימין נתקע בשלב חצי הגמר ומסרב לעלות למחצית השנייה. גוש הימין צונח שוב ל-58 מנדטים, הליכוד נחלש שוב ל-28 מנדטים, ומנגד גדי איזנקוט חוגג על המגרש ומטפס ל-22 מנדטים היישר אל קו הגמר.

איזנקוט לא רק חובט בימין, אלא גם משאיר הרחק מאחור את בנט ולפיד שתקועים שבוע נוסף עם תוצאה חד ספרתית של 9 מנדטים בלבד, בדרך למה שנראה כירידה מהדשא בכל הקשור למירוץ לראשות הממשלה.

אבל זה לא הכל: גם במבחן ההתאמה לראשות הממשלה, גדי איזנקוט עוקף, אולי לראשונה, את בנימין נתניהו, עם 47% התאמה לאיזנקוט אל מול 44% לנתניהו. זהו נתון בעייתי מאוד לנתניהו, בלשון המעטה, שמהווה אינדיקציה למצבו הנוכחי.

בשלבי הנוקאאוט של המונדיאל, הלחץ מכריע. הסיפור כאן הוא לא "הסברה רעה", אלא החלטות שלא עוברות מסך אצל האוהדים השרופים ביותר.

בסקרי העומק שלנו אנחנו מזהים את הפיק ברגליים: משולש חוקי הגיוס - חוק ביטול מעצרי עריקים, חוק יסוד: לימוד תורה וחוק הארכת השירות לסדיר. אלו חוקים שבקרב בוחרי הימין עצמם, מקבלים שיעורי תמיכה נמוכים של כ-50% בלבד. על נתניהו נכפה לבעוט שלושה פנדלים גרועים, שהפכו לגולים עצמיים.

בינתיים, בצד השני, גדי איזנקוט מסתמן כחלוץ המרכזי שמפרק, נכון לעכשיו, את קו ההגנה של הימין בדרך לתואר השחקן המצטיין.

בליכוד מנסים להפעיל את טקטיקת ה"בונקר" המוכרת: לסמן את איזנקוט כאיש שמאל, לנסות "לשבור לו את הרגליים" תקשורתית ולקוות שהקהל בבית יקנה את זה. אלא ששיטת ה"בונקר" במקרה הזה מתגלה כהגנה חדירה במיוחד. הנתונים מראים שהתיוג הזה לא ממש תופס, נכון לעכשיו, ופשוט לא עוצר את ההתקפה.

איזנקוט, בשקט ובקור רוח, ממשיך לקחת מנדטים ישירות מהימין הרך והמרכז-ימין. הוא לא צריך לעשות דריבלים מסובכים או לצלול ברחבה. הוא פשוט עומד במקום הנכון ברחבת ה-16, ומנצל את ההגנה החדירה של הליכוד שעסוקה כרגע בלהכשיל את עצמה.

אתה לא יכול לזכות בגביע העולם כשאתה משחק בעשרה שחקנים ובלי שוער. חוקי הגיוס הנוכחיים הם לא סתם אירוע פוליטי: הם כרטיס צהוב בוהק שמוריד את הגוש כולו מתחת לקו האדום של ה-60, הרחק מהאפשרות להניף את הגביע.

אם בליכוד לא יפנימו שהקהל דורש חילוף טקטי מיידי בנושא הגיוס ושינוי מוחלט של שיטת המשחק, הם יגלו מהר מאוד שהם עלולים להיות מודחים מהטורניר בשלב המוקדמות. או שהישועה תבוא מכיוון לא צפוי, מי יודע. נכון לעכשיו, הימין בועט גולים עצמיים.