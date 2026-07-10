חיבוק לאחים לנשק ובנייה על עבאס: מי אתה באמת גדי איזנקוט?

גדי איזנקוט רוצה שתחשבו שהוא איש מרכז-ימין ממלכתי. בשבועות האחרונים, על רקע התזוזות במפת המנדטים, הוא הצליח לעקוף את נפתלי בנט בסיבוב וכעת הוא דוהר בעוצמה להנהגת הגוש. אבל יו"ר מפלגת "ישר" פועל מתוך מפה אינטרסנטית ברורה: הוא מבין היטב שכדי לנצח בבחירות, הקולות של תל אביב לא יספיקו לו. הוא חייב לפזול ימינה, ללב הקונצנזוס, ולחזר אחרי המאוכזבים בצד הימני של המפה.

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אבל מה אנחנו באמת יודעים על תפיסת העולם של הרמטכ"ל לשעבר? התדמית הממלכתית מסתתר מסלול אידיאולוגי שמעורר לא מעט סימני שאלה.

הביקורת מימין כלפי איזנקוט אינה חדשה, והיא מלווה אותו עוד מימיו במדים. היה זה אביגדור ליברמן שטבע את הביטוי החריף וכינה את המטה הכללי בראשותו של איזנקוט כ"הנהלת שלום עכשיו".

המבקרים מזכירים לו פעם אחר פעם את התמיכה הציבורית והגיבוי שהעניק לארגון "אחים לנשק" במהלך ימי המחאה הסוערים, צעד שנתפס בעיני רבים בימין כחציית קו אדום בכל הקשור לממלכתיות ולצה"ל.

איך תיראה הקואליציה שלו ביום שאחרי? למרות הניסיונות לקרוץ לבייס הימני, מאחורי הקלעים ברור לכל השחקנים במערכת הפוליטית שאיזנקוט בונה, בין היתר, על השותפות עם מנסור עבאס ורע"מ כדי להקים את הממשלה הבאה. אז האם מדובר במנהיג ישר, שקול וביטחוני שיודע לאחד את העם, או שמא בפוליטיקאי מתוחכם שמתרחק מהשמאל באופן טקטי אך מתחזה לימין?