פרסום ראשון: בדיון שנערך בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית עלו חששות כבדים מפני כאוס מתוכנן והפרעות מכוונות של פעילים פוליטיים ביום ההצבעה. ח"כ ארז מלול סיפר כי הוא מכיר התארגנויות לייצר פרובוקציות בקלפיות "כמו שראינו בקפלן לדוגמא", ודרש כי משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי יאספו מודיעין מבעוד מועד כדי למנוע את האירועים.

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לדברים הצטרפה ח"כ יעל רון בן משה, שציינה כי החשש משיבושים מוכר בציבורים רחבים, בין היתר בעקבות אירועים כמו של מרדכי דוד בדרך לקלפי. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, התייחס לאזהרות ואמר: "זה בהחלט נושא מטריד שאנחנו מטפלים בו יחד עם המשטרה - אם יש לכם מידע ספציפי תעבירו אותו".

ברקע הדברים, ועדת הבחירות נערכת במקביל גם לתרחיש של ירי טילים בזמן ההצבעות וספירת הקולות, לצד אזהרת ראש השב"כ דוד זיני מפני התערבות זרה. במסגרת תקנות לשעת חירום שצפויות לאשר, במקרה של אזעקה תיעצר ההצבעה וחומרי הקלפי יוכנסו למעטפת חירום מיוחדת, בעוד שספירת הקולות תתבצע על גבי מפה מיוחדת לאריזה מהירה. בנוסף נקבע כי באופן חריג, חיילים בחזית יוכלו להזדהות ולהצביע באמצעות דסקית הצוואר.