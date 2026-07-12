פרסום ראשון: עימות בין החרדים לליכוד על הסעיף שיכריע את הבחירות | ארי קלמן

פרסום ראשון: רגע לפני פיזור הכנסת ה-25, בוועדת הכנסת מקדמים היום (ראשון) את חוק הבחירות שכולל מספר תיקונים מהותיים לקראת הבחירות, שיתקיימו ב-27 באוקטובר.

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הסעיף שהוכנס במקור לבקשת ועדת הבחירות, ביקש לאפשר לאזרחים להודיע עד 22 ימים לפני הבחירות על כתובת הקלפי שיצביעו בה, גם אם הם אינם שוהים פיזית בכתובת המגורים הרשומה. הסעיף נועד לאפשר לקשישים להצביע בבתי אבות וגם לתלמידי ישיבות להצביע מבלי לעזוב את הישיבות.

במהלך הדיונים חברי הכנסת של הליכוד ביקשו להסיר את הסעיף הזה מחשש לזיופים פוטנציאליים, בעיקר מהמגזר הבדואי, כך לדברי הליכוד. בעקבות כך הסעיף הוסר.

כעת, רגע לפני סיום החקיקה, מבקשים החרדים להחזיר את הסעיף בתיאום עם ועדת הבחירות ולמרות התנגדות הליכוד, כאשר ישנן הבנות עם האופוזיציה על תמיכה בהחזרת הסעיף באמצעות הסתייגות.

מדובר בסעיף משמעותי לתוצאות הבחירות, כאשר החרדים מתעקשים על הסעיף הזה שאמור להקל על הבאת מצביעים חרדים לקלפי.