הקליקות ב"דמוקרטים" וההתבטאות המקוממת על בן גביר: מפגש קצוות עם ענבר בזק
בעימות הסוער בין רונן צור לנמרוד שפר, לחברת הכנסת לשעבר ענבר בזק לא היה ספק באיזה צד היא • במפגש קצוות יוצא דופן, היא מפרקת את הקליקות, תוקפת את יאיר גולן ומסבירה למה נפתלי בנט טעה כשחבר ללפיד
כשנמרוד שפר ורונן צור התעמתו, ענבר בזק, חברת מפלגת "הדמוקרטים" ובעבר ח"כ מטעם "יש עתיד", לא חשבה פעמיים. היא התייצבה בפומבי לצדו של צור, קראה לשפר לפרוש לאלתר וכינתה את מהלכיו "מעשה בזוי".
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אבל המתקפה על שפר היא רק הקדימון. השבוע, במפגש קצוות שכמוהו עוד לא היה, בזק מחליטה להוציא את כל הכביסה המלוכלכת של המפלגה החדשה החוצה. היא מסירה את הכפפות ומשרטטת תמונה של קליקות סגורות, מחנות פנימיים וחלוקת מעמדות כוחנית בתוך "הדמוקרטים".
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במהלך הראיון בזק לא מהססת להביע אכזבה גלויה מהתנהלותו של מנהיג המפלגה, יאיר גולן, שלדבריה נותן יד למחנאות הזו. משם היא חוזרת אחורה ומנתחת את המפה הפוליטית, ומסבירה מדוע לדעתה נפתלי בנט עשה את טעות חייו ברגע שהחליט לחבור ליאיר לפיד ולהקים את ממשלת השינוי.
כשהיא נשאלת על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, היא מטיחה אמירה אישית קשה וטוענת: "אם ייקחו ממנו את הילדים שלו – הם רק ירוויחו".