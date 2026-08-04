ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט ביקר היום (שלישי) בנתיב העשרה, סמוך לגדר ההפרדה עם רצועת עזה, ונשא דברים. בין היתר תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "קו ישיר מחבר בין לשכת ראש הממשלה בירושלים, לנעשה כאן מאחורי הגדר: נתניהו הרים את ידיו מחיסול חמאס, הכניס את קטאר ללשכת ראש הממשלה, ואחר כך גם נתן לקטארים את המפתחות לעזה", אמר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"אחרי הטבח הנורא שהתרחש כאן על האדמה המדממת הזאת, עם שלם נשבע: לעולם לא עוד. מה שהיה לא יהיה. והנה אני עומד כאן, מרים דגל אדום ואומר: מה שהיה - קורה עכשיו, יותר. חמאס השתקם לפני ניר עוז. ממשלת ישראל פשוט הרימה ידיים והפקירה לחלוטין את עזה. קטאר - מי שמימנה את הנוחבות - לקחה מחדש את המושכות, ועכשיו שוב קמה לנו חמאסטן מתחת לאף", אמר בנט.

"במקום שאנחנו נקבע את גורלנו, ההחלטות על עזה מתקבלות הרחק מירושלים, בדוחא בירת קטאר. בטחון ישראל לא מנוהל על ידי ממשלת ישראל. ולכן, זאת תמונת המצב בשטח: יש לחמאס היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיו לו בשבעה באוקטובר, כולל מחבלי נוחבה. חמאס שיקם את מערך הפיקוד, הם מינו מ"פים, מג"דים, מח"טים, התחמשו מחדש בטילים ארוכי טווח, בכטב"מים, רחפנים, אמצעי לחימה, והם חופרים עכשיו מחדש את המנהרות. וברגעים האלה ממש, מעבר לקו הצהוב, מחבלי חמאס כבר מתאמנים לקראת הטבח הבא".

"ועכשיו", הוסיף, "ההסכם המסוכן שממשלת הטבח הביאה עלינו, נותן פרס לחמאס ולקטאר על טבח השבעה באוקטובר. חמאס לא נדרש למסור את נשקו אלא רק "לאחסן" אותו בתוך עזה, למה? כשהמפתחות בידיים של קטאר. כן, הקטארים הארורים הם אלה שמקבלים עכשיו את המפתחות לגורל עזה ולמחסני הנשק של חמאס. הפקרות מוחלטת".

"נתניהו אמר אחרי הטבח שלא העירו אותו. היום תושבי העוטף ועם ישראל כולו מבינים שנתניהו כבר לא יתעורר... אנחנו נעיף את קטאר מלשכת ראש הממשלה, נעיף אותה מעזה, כי רק כך אפשר לטפל בחמאס", הבטיח. "המצב פה הוא לא גזירת גורל. לעם הטוב הזה מגיע יותר. בממשלה הבאה נדאג שהמחיר העצום שעם ישראל שילם לא יהיה לשווא. את קטאר שפועלת לחיסול ישראל נגדיר רשמית כמדינת אויב, כי מי שלא מסוגל להגדיר את קטאר כאויב - לא מסוגל להכריע את האויב, את חמאס. נעיף את קטאר מניהול עזה".

"אנחנו לא נזוז מילימטר מהקו הצהוב, עד שחמאס מתפרק לגמרי מנשקו. נקים סוף סוף ועדת חקירה ממלכתית, כדי למנוע את ה-7 באוקטובר הבא. נשקם את ניר עוז ואת ישובי העוטף, את קריית שמונה, את הצפון כולו, ונרפא את כל המדינה הפצועה שלנו. נגייס את כולם, בלי שום פשרות. נבטיח הגנה על כל יישובי הגבול ונחזיר את הביטחון לישראל. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ואיך בדיוק לעשות את זה. זאת משימת חיינו. את כל מה שממשלת השבעה באוקטובר הרסה - אנחנו, ביחד, נתקן", סיכם בנט.