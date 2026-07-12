פרסום ראשון: הקרב על רשימת הליכוד לבחירות 2026 נמשך: כתבנו בכנסת עמיאל ירחי דיווח הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS, כי בסביבת נתניהו בוחנים שריון ברשימת המפלגה לאיש העסקים דובי פרנסס.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לא כולם בליכוד מסכימים עם ההצעה - השר לשעבר והמקורב לראש הממשלה, רון דרמר, מסרב לשריון, אך נתניהו מצדו מוסיף ללחוץ עליו.

לצד זאת, נתניהו הביע היום נכונות להוריד את מספר השריונים שלו ברשימת הליכוד לשבעה, זאת בין היתר על מנת שלא לגרום לתסיסה בקרב הח"כים של המפלגה, בעיקר בשבוע האחרון והקריטי של מושב הכנסת, בו הקואליציה מתכננת להעביר שורת חוקים.

נוסף על ההתנגדות לכמות השריונים, בלשכת נתניהו אומרים כי ישנם קשיים בסגירת הדמויות שישוריינו, וכי "אין מספיק אנשים טובים שרוצים לבוא".

דובי פרנסס נחשב למקורב לנתניהו, ואף שימש כיועץ של רה"מ לנושאי בינה מלאכותית. במהלך מחאות הרפורמה המשפטית, פרנסס בחר לקפוץ אל תוך האש הפוליטית ולא היסס לצאת נגד חבריו לקהילה העסקית ולענף ההייטק, אשר התנגדו למהלך.