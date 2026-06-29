חגי לובר מקים מפלגה חדשה: "לא נשב בשום קואליציה בלי שתי המפלגות הגדולות"

חגי לובר, שבנו אלישע יהונתן ז"ל נפל בקרבות ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל", הודיע היום (שני) רשמית על כניסתו לחיים הציבוריים והקמת מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות.

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בפוסט מפורט שפרסם, לובר הצהיר כי יכפה על "ממשלת שיתוף פעולה רחבה" שתורכב משתי המפלגות הגדולות ומשני הגושים המרכזיים, תוך הצבת תנאי בל יעבור לפיו המפלגה לא תצטרף לאף קואליציה צרה של חצי מהעם.

"הסיוט שלי הוא שאחרי הבחירות לא ישתנה דבר", כתב לובר בפתח דבריו, "אותה ממשלת-חצי-העם, אותם אנשים, אותן מריבות, אותם פוליטיקאים שנבנים מליבוי הקרע של 'אנחנו והם'. אותה איבה. אותו משבר אמון. מהסיבה הזו החלטתי להקים מפלגה שתוביל להקמת 'ממשלת שיתוף פעולה' הקרויה ממשלת אחדות".

לובר הוסיף כי "ממשלות חצי העם הקרויות בפי הפוליטיקאים ממשלות 'שינוי' ו'על מלא', הן למעשה ממשלות שיתוק לאומי בנושאים הקריטיים לביטחון ולחברה. ממשלת-חצי-העם לא מסוגלת לחוקק חוקים שמאזנים בין הרשויות, לא מסוגלת לחוקק חוק אפקטיבי שיגייס חרדים, ולא מסוגלת להגיע להסכמה על ועדת חקירה לאסון השביעי באוקטובר".

"יותר גרוע", הוסיף לובר, "ממשלת-חצי-עם, מימין או משמאל, מנסה להכניע את חצי העם השני בחקיקה דורסנית ומאיימת. היא יוצרת זהויות מלאכותיות ומפלגות של 'ביביסטים', 'קפלניסטים', 'רלביסטים', זהות של 'הרפורמה המשפטית' וזהות של 'הפיכה משטרית'. הזהויות הבדויות האלה כמעט פירקו את המדינה והחלישו אותה דווקא בזמן שהיינו זקוקים יותר מכל ללכידות. לאחר אסון שבעה באוקטובר חייבים לשתף פעולה לפחות בארבע שנים הקרובות".

לובר הבהיר כי המפלגה החדשה שהוא מקיים נועדה לשמש כלשון מאזניים פוליטית חיצונית, מתוך הבנה שהמפלגות הקיימות לא יתעלו לגודל השעה מרצונן החופשי. "אנחנו לא נצטרף לשום קואליציה שאינה כוללת את שתי המפלגות הגדולות. זה יהיה התנאי הראשון שלנו לכניסה לממשלה. כך תקום ממשלה שתוכל להעביר רפורמות בהסכמה רחבה, לקבל החלטות ביטחוניות מתוך אמון ציבורי, ותביא את תחושת האחווה והאחריות של הלוחמים שלנו להנהגת המדינה".