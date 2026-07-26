ח"כ רון כץ הודיע על התפטרות מהכנסת ופרישה מהחיים הפוליטיים

חבר הכנסת רון כץ ממפלגת "יש עתיד" הודיע היום (ראשון) ליו"ר הכנסת על התפטרותו המיידית מהמשכן ועל החלטתו שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובות. כץ, שנחשב לאחד מחברי הכנסת הבולטים והפעילים בסיעה, החליט לסיים את תפקידו בעיצומה של פגרת הכנסת. על פי רשימת יש עתיד צפוי להיכנס במקומו מוחמד אבו אל היג'א ולכהן כחבר כנסת.

"השירות הציבורי היה עבורי שליחות וזכות גדולה, יש בו הזדמנות לעשות את הדבר הכי גדול בעולם שהוא לעשות טוב לאדם אחר", מסר כץ עם הגשת המכתב. "אני מסיים את הפרק הזה בגאווה על הדרך ועל העשייה האינטנסיבית, ומבקש להודות ליו"ר יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, לחברי הסיעה, לצוותים, לפעילים ולכל מי שליווה אותי לאורך השנים".

כץ הסביר את העיתוי המפתיע של פרישתו, בעיצומה של הפגרה: "הגשתי את התפטרותי כבר עכשיו, מבלי להמתין לסיום פגרת הכנסת, משום שלא נכון בעיניי להמשיך לקבל שכר ציבורי לאחר שכבר קיבלתי את ההחלטה לצאת לדרך חדשה".

במכתבו הרשמי ליו"ר הכנסת בחר לצטט מספר תהילים וקרא לאחדות: "הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד - דעות שונות אבל עם אחד".

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לפיד: "רון הוא מעמודי התווך של המפלגה"

במפלגת יש עתיד הגיבו בהערכה רבה להודעת הפרישה ומסרו: "סיעת יש עתיד מבקשת להודות לחבר הכנסת רון כץ על שנים של עשייה ציבורית משמעותית, מסורה וערכית. רון, מאנשי השטח הוותיקים ביש עתיד, פעל במקצועיות ובמחויבות עמוקה למען אזרחי ישראל".

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, נפרד גם הוא מחבר הכנסת: "רון, חבר ותיק ביש עתיד ומעמודי התווך של מנגנון השטח המפלגתי, הוא חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. אני מודה לו על שנים של שירות לציבור הישראלי ומאחל לו בהצלחה רבה בהמשך דרכו החדשה".