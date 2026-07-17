"תגלו ריסון ואיפוק": היועמ"שית בהנחיות לשרים בתקופת הבחירות

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שלחה הלילה (בין חמישי לשישי) מכתב לשרי הממשלה, בו היא מבהירה כי ישראל נכנסה באופן רשמי לתקופת בחירות עם אישור חוק פיזור הכנסת.

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בשל כך, כתבה היועמ"שית, הממשלה כעת מוגדרת כממשלת מעבר, ושמרחב הפעולה שלה מצומצם, ועל כן עליה לנהוג "באיפוק וריסון בהפעלת סמכויותיה לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופה זו".

עוד כתבה היועמ"שית כי ככל שפעולת הממשלה חיונית יותר, מידת האיפוק הנדרשת בעניין תקטן בהתאם - ולהפך. עם זאת, היועמ"שית ציינה כי קשה לקבוע מראש את היקף המגבלות החלות על הממשלה.

בעקבות כל אלו, היועמ"שית ציינה כי החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף יעברו בדיקה מוקדמת בעניין על ידי השרים למול היועץ המשפטי במשרד הרלוונטי, לפני קבלת ההחלטה.

היועמ"שית סיימה את המכתב באומרה כי בימים הקרובים ייצאו הנחיות מסודרות בנוגע לתחומים השונים של העשייה הממשלתית. כמו כן אמרה היועמ"שית כי השיח שהתקיים לאחרונה על הקדמת מועד הבחירות, ואישור הצעת חוק פיזור הכנסת הם שיקולים שיש להביאם בחשבון במסגרת הבחינה המשפטית של החלטות ופעולות שהתקבלו ונעשו בזמן האחרון.