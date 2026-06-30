איזנקוט: "בקרוב נפתח פרק חדש וטוב בהרבה בתולדותינו, אהיה רה"מ של כולם"

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר "ישר!" גדי איזנקוט השיק הערב (שלישי) את הקמפיין לקראת בחירות 2026: "אהיה ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל, אלו בחירות גורליות על בטחונה, אחדותה ונשמתה של ישראל. בכוחנו שיהיה פה אחרת".

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בכנס השקת מסע הבחירות של המפלגה אמר איזנקוט: "אהיה ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. יש מי ששנים מסית ומלבה, כאילו עם ישראל איננו עם אחד, ומקדם מהלכים שסותרים את האינטרס הלאומי וסוטרים בפניהם של הישראלים שעובדים, משרתים ומוכנים להקריב את חייהם עבור הבית הזה. זו הנהגה שהמילים אחריות ודוגמה אישית זרות לה".

"באוקטובר הקרוב ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה. נפתח פרק חדש וטוב בהרבה בתולדות ישראל. מבעד לאסון איפה שלא הייתה ממשלה עמד עם ישראל בתפארתו. חומה בצורה של כוח, גבורה, סולידריות ואהבת העם והארץ שהוציאו גברים ונשים מהבית באותה השבת, עוד לפני שנקראו לדגל, הם כוח העל והנכס האסטרטגי שעמד לזכות ישראל. מנהיגות אמיתית וראויה תישא אותם על כפיים", אמר.

יו"ר "ישר!" סיכם את הדברים בהתייחסות לדברי נתניהו על רצונו בממשלה רחבה: "ההנהגה משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני, אני אעשה הכול לאחד את עם ישראל. עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית, מאחדת וראויה".