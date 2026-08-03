לקראת הבחירות, בסיעת דגל התורה מקיימים דיונים פנימיים כדי לבחון מחדש את השותפות עם סיעת האחות אגודת ישראל שעד כה רצים יחד תחת רשימת "יהדות התורה".

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הדיון מחדש מגיע ברקע הכשל בהעברת חוק הגיוס, כאשר בדגל התורה רואים את אגודת ישראל כאשמים בכך, שגולדקנופף היה הראשון לפרוש מהממשלה ולאחר מכן גרר את שאר נציגי הסיעות החרדיות, וכיום מתנגד לכל פשרה מוצעת.

בימים האחרונים קיימו בדגל התורה מספר דיונים בנושא הזה, כאשר שאלת השותפות נבחנת שכיום מאזן הכוחות בסיעה המשותפת כוללת הסכם של שוויון בתפקידים ובכוחות כדי לא להעניק ייתרון למי מהצדדים.

בדיון הסגור נשמעו ציטוטים הממחישים את המשבר החריף בין המפלגות, שכולל אפשרות לפיצול בין המפלגות שעולול לסכן את גוש נתניהו.

משה גפני: "אין שום סיבה בעולם שהם יקבלו, כמו שאנחנו. הם הרסו לנו את הגיוס - הגיע הזמן להתנתק מהם אלא אם הגדולים יגידו".

אורי מקלב: "הם פעלו ועשו דברים גם נגד גדולי ישראל".

יעקב אשר: "אם זו הדרך שלהם, אז שימשיכו בלעדינו".

לדיון הזה משמעות רבה ליום שאחרי הבחירות. אם אכן הדבר יסתיים בפיצול, למרות שקיים סיכוי קלוש לכך, הדבר יהרוג את הסיכוי של נתניהו לצלוח את הבחירות. זו גם הסיבה שנתניהו היה מעורב בדיון הזה בבחירות הקודמות, כדי לוודא שהם מתמודדים יחד.

גם אם לא יסוכם על פיצול, בדגל התורה יבקשו לשנות את מאזן הכוחות בתוך המפלגה ולהביא ייתרון פולוטי לדגל התורה, מה שיכול להקל על האפשרות להגיע לפשרה על חוק הגיוס.