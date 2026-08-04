ההכרזה של ועדת הבחירות - שתקשה על המפלגות לעקוב אחרי הבוחרים בקלפי

סוף למעקב בזמן הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שלישי) כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות - לא יורשו לדווח במהלך יום הבחירות למפלגותיהם על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע.

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בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה, ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי (קלפיות בבתי חולים או קלפיות לאנשים מוגבלים בניידות, למשל) מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. עוד נקבע כי דיני הבחירות אינם מסמיכים את נציגי המפלגות להעביר מידע זה לצורך פעילות מפלגתית, ובהיעדר הסמכה מפורשת - העברת המידע אסורה.

ההחלטה ניתנה בעקבות פנייה שהגיש עו"ד שחר בן מאיר, שלעמדתו הצטרפה גם הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. בפנייה נטען כי הנוהג, שלפיו נציגי מפלגות בקלפיות מעדכנים בזמן אמת באמצעות יישומונים אילו מצביעים כבר הצביעו ובכך מיידעים את המפלגות מי טרם הצביע ואת מי צריך להמריץ לבחור, פוגע בזכות לפרטיות ובחשאיות הבחירות.

במטרה להשיב לפניה, התבקשו סיעות הכנסת להציג את עמדתן. ש"ס ויהדות התורה טענו כי הנוהג לא מפר את החוק, בעוד שסיעת הציונות הדתית הצטרפה לעמדת הליכוד ואילו יתר הסיעות לא הביעו עמדה לגופו של עניין.

בהחלטתו קבע סולברג כי מידע בדבר עצם ההצבעה ונסיבותיה הוא מידע פרטי, וכי נציגי המפלגות נחשפים אליו אך ורק לצורך מילוי תפקידם בקלפי. שימוש במידע זה לצורך איתור מצביעים שטרם הגיעו והמרצתם להצביע אינו עולה בקנה אחד עם המטרה שלשמה נמסר המידע, ולכן אסור לפי חוק הגנת הפרטיות.

בסיום החלטתו ציין השופט כי ההכרעה משקפת את המצב המשפטי הקיים בלבד, ואינה מביעה עמדה באשר להסדר הראוי בעתיד. עוד קרא לבחינה מקיפה של היחס בין דיני הבחירות לדיני הגנת הפרטיות, במיוחד לנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות.

יש לציין שהמפלגות רשאיות, כמו בעבר, להשתמש בהתאם לחוק במידע שהן מקבלות מפנקס הבוחרים לצורך קשר עם הבוחרים, אולם מידע זו אינו כולל מידע על ההצבעה בפועל.

שר התקשורת שלמה קרעי מסר בתגובה: "נדמה שהשופט סולברג חושב שוועדת הבחירות היא עוד אולם של בג"ץ, שבו אפשר לשנות את כללי המשחק במשיכת קולמוס. ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים ובפרט מצביעי ימין שלא מאוגדים במטות קפלן. עכשיו ברור על איזה ״טוהר בחירות״ באה לשמור מיארה. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו".