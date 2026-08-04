מכה ליוזמת ראש הממשלה נתניהו: בתום דיון מרתוני שנמשך כ-10 שעות והסתיים לפנות בוקר (שלישי), קיבל בית הדין של הליכוד ברוב דעות את העתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה בוועידת הליכוד. בית הדין קבע כי שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים (וכן כאלה שכיהנו בעבר) לא יוכלו להתמודד במשבצות האזוריות (המחוזות), אשר ייוותרו מיועדות למועמדים חדשים בלבד.

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פסק הדין, שהתקבל בהרכב של חמישה שופטים בראשות נשיא בית הדין עו"ד מיכאל קליינר, קובע כי נפלו פגמים ואי-תקינויות בהליך ההצבעה בוועידה - שהוכרעה בפער זעיר של 5 קולות בלבד, אשר אינם מאפשרים לאשר את ההחלטה. כמו כן, צויין כי מתן אפשרות לח"כים מכהנים להתמודד במחוזות פוגעת בעקרון השוויון אל מול מתמודדים חדשים מן השטח.

עיקרי החלטת בית הדין העליון של הליכוד

איסור התמודדות ח"כים במחוזות: נדחתה ההצעה לאפשר לשרים ולח"כים להתמודד במחוזות.

הבטחת ייצוג למגזרים: חבר כנסת מכהן שירצה להתמודד על משבצת הבטחת ייצוג (כגון המגזר הלא-יהודי) יידרש להתפטר מהכנסת ולא לנצל כספי מימון מפלגות.

ביטול שיריון נשים במקום ה-35: בית הדין קבע כי נפלה טעות סופר בהגדרת המקום ה-35 כמשוריין לאישה, והשיב אותו למעמד של מקום ארצי כללי.

הגדרת עולה חדש: נקבע כי לצורך הבטחת ייצוג עולים, ייחשב כעולה מי שעלה לארץ החל מ-1 בינואר 1990.

מפת המחוזות ללא שינוי: העתירות לפצל את מחוז ירושלים-שפלה-יו"ש או לשנות את מיקום מחוז חיפה והצפון נדחו.

הארכת מועד ההרשמה: בעקבות השינויים והחזרת הגלגל לאחור, מועד הגשת המועמדויות, שינוי המסלולים או פרישה מהתמודדות הוארך ב-48 שעות.

במהלך הדיון נדחו בתוקף השמועות והרמיזות שנפוצו בתקשורת בנוגע לתקינות הצבעתו של ראש הממשלה, ובית הדין הבהיר כי הצבעתו בוצעה כדת וכדין.