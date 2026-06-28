פרסום ראשון: נתניהו וכץ מתקרבים להסכמות על השריונים לקראת הפריימריז בליכוד

ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו"ר מרכז המפלגה השר חיים כץ, התכנסה היום (ראשון) ואישרה פה אחד, בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הפריימריז לרשימת הליכוד ייערכו ב-4 באוגוסט.

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לצד קביעת המועד, נקבע כי ספר הבוחרים של התנועה ייסגר ב-7 ביולי, כאשר ועדת החוקה צפויה להעלות בקשה לוועדת הבחירות לדחיית המועד ל-10 ביולי. נהלי הפריימריז המלאים יפורסמו באופן רשמי עד ליום חמישי הקרוב.

מאחורי ההודעה הרשמית, חילוקי הדעות בצמרת המפלגה הולכים ונפתרים. ל-i24NEWS נודע כי ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ מתקרבים להסכמות ממשיות על מספר השריונים שיינתנו ליו"ר התנועה, כאשר ההערכה העדכנית היא שנתניהו יקבל לידיו 8 שריונים ברשימה לכנסת.

גורם המעורה בפרטים סיפר ל-i24NEWS על הטקטיקה של ראש הממשלה: "נתניהו הכניס עז למשא ומתן, והלחיץ את כולם בכוונה כדי להביא בסופו של דבר להסכמה על יותר מחמישה שריונים".

במקביל, השר חיים כץ מציב דרישה משלו, לפיה חברות כנסת מכהנות ייאלצו להתמודד הפעם במשבצות המחוזות ולא ברשימה הארצית. בגזרת המחוזות, מסתמן כי הנציג הדרוזי לשעבר עפיף עבד צפוי להתמודד שוב על המשבצת המיועדת לבני העדה.

האיתות לבן גביר ועקרונות הליבה של נתניהו

נתניהו פועל לעיצוב הקואליציה הבאה שלו ומשגר רמז עבה לשותפיו מימין. בסביבת נתניהו הבהירו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי פניה של המפלגה להקמת "ממשלה לאומית רחבה", אך הדגישו כי זו "לא תבוא על חשבון השותפים הקיימים". בסביבת ראש הממשלה הבהירו: "מי שיקבל את קווי היסוד - יהיה בממשלה".

הערב חזר נתניהו ברשתות החברתיות על מסריו הברורים מהנאום שנשא אמש. "בעת הזאת, אחרי שנים של מבחנים קשים, מול אויבים מבחוץ ואתגרים גדולים מבפנים, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתאחד את רוב העם סביב דרך ברורה, אחראית ולאומית", כתב נתניהו. "אנחנו לא באים להחרים, לא לפסול אישית, לא להעמיק את הקרע ולא להמשיך את השסע. להפך: אנחנו באים לאחות, לאחד ולהוביל את ישראל".

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ראש הממשלה התייחס גם למצב האזורי ולשאריות האיום מצד טהראן: "יש לנו די אויבים מבחוץ. יש עדיין שאריות של הציר האיראני שצריך לטפל בהן, יש אתגרים ביטחוניים כבדים, ויש גם הזדמנויות היסטוריות לשלום באזור, בלבנון ובמקומות נוספים. כדי לנצח את האיומים ולנצל את ההזדמנויות, אנחנו צריכים קודם כל שלום בתוכנו".

נתניהו סיכם בחדות את קו התעמולה של הליכוד למערכת הבחירות הנוכחית: "זו הבחירה האמיתית בבחירות האלה. ממשלה לאומית רחבה בראשותי, או ממשלת שמאל צרה שתהיה תלויה במפלגות הערביות".