סקר i24NEWS: הדרישה של מצביעי האופוזיציה מנפתלי בנט

הסקר בקצרה:

הציבור נגד התיזה של בנט: 66% מהישראלים לא מסכימים עם האמירה לפיה רק מועמד המגיע מחוגי הימין מסוגל לנצח את בנימין נתניהו בקרב על ראשות הממשלה.

66% מהישראלים לא מסכימים עם האמירה לפיה רק מועמד המגיע מחוגי הימין מסוגל לנצח את בנימין נתניהו בקרב על ראשות הממשלה. לחץ באופוזיציה לאיחוד שורות: רוב מוחלט של 66% ממצביעי גוש האופוזיציה דורשים מנפתלי בנט להודיע כבר עכשיו כי יעניק את תמיכתו לגדי איזנקוט כמועמד המוסכם להובלת הגוש מול נתניהו.

רוב מוחלט של 66% ממצביעי גוש האופוזיציה דורשים מנפתלי בנט להודיע כבר עכשיו כי יעניק את תמיכתו לגדי איזנקוט כמועמד המוסכם להובלת הגוש מול נתניהו. המערכת הפוליטית מתחממת: הנתונים משקפים את מאבקי הכוחות הפנימיים באופוזיציה סביב שאלת ההובלה והזהות האידיאולוגית של המועמד שיציב אלטרנטיבה שלטונית.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מנסה לבסס את מעמדו מחדש ומקדם את התיזה לפיה רק מנהיג מהצד הימני של המפה מסוגל לסחוף קולות ולהביא להחלפת השלטון, בשטח הלחצים הולכים ומקבלים תפנית אחרת. הבוחרים בגוש דורשים אחדות שורות מהירה, והשמות החמים בצמרת מתחילים לייצר דילמות אסטרטגיות קשות עבור המועמדים השונים. על רקע התחממות, סקר מיוחד שערך מכון המחקר "דיירקט פולס" עבור התוכנית "7 נדב אלימלך" בערוץ i24NEWS בדק בצורה מדויקת מה חושב הציבור על האסטרטגיה של בנט, והאם הגיע הזמן לפנות את הבמה לטובת מועמד מוסכם אחר.

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האם רק הימין יכול לנצח? הציבור חלוק על בנט

הסקר בדק תחילה את מידת התמיכה הציבורית בהצהרה המרכזית שמקדם בנט בחודשים האחרונים. בשאלה "האם אתם מסכימים עם בנט כי רק מועמד מהימין יכול לנצח את נתניהו בבחירות לראשות הממשלה?", התקבלו התוצאות הבאות: 66% מהמשיבים – לא מסכימים עם הקביעה של בנט. 21% מהמשיבים – מסכימים עם העמדה כי רק איש ימין ינצח. 13% מהמשיבים – השיבו כי אינם יודעים.

הלחץ הציבורי באופוזיציה: דרישה להתייצב מאחורי איזנקוט

במקביל למחלוקת על זהותו הרעיונית של המועמד, הסקר זיהה מגמה ברורה ונחרצת בתוך גוש חברות האופוזיציה. נראה כי בקרב הבוחרים שמחפשים אלטרנטיבה לליכוד ישנו רצון עז לחתוך את השמועות ולייצר מובילות ברורה על המגרש הפוליטי כבר בשלב מוקדם זה.

כשנשאלו המשתתפים המזוהים עם מצביעי האופוזיציה: "האם לדעתכם בנט צריך להודיע כבר כעת כי יתמוך באיזנקוט כמועמד לראשות הממשלה מול נתניהו?", התקבלה הכרעה מובהקת: 66% ממצביעי האופוזיציה – קובעים כי על בנט להודיע כבר עכשיו על תמיכה רשמית באיזנקוט. 20% ממצביעי האופוזיציה – סבורים כי הוא אינו צריך לצאת בהצהרה כזו בשלב זה. 14% ממצביעי האופוזיציה – השיבו כי אינם יודעים.

הנתונים הללו מעמידים את בנט בעמדת מגננה מול הבייס שלו, שדורש להפסיק את ההתלבטויות וליישר קו מאחורי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שמסתמן כרגע כדמות המובילה של הגוש בעיני הבוחרים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 506 נדגמים בוגרים (+18) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3%± בהסתברות של 95%.