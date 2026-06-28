פרסום ראשון: היוזמה החרדית שתעניק הטבות של מאות שקלים לעריקים חרדים

בזמן שהסערה הציבורית סביב חוק הגיוס ומעמדם של בני הישיבות נמצאת בשיאה, יוזמה חרדית פנימית יצאה לדרך בימים האחרונים, במטרה להעניק "רשת ביטחון" כלכלית למי שבוחרים שלא להתייצב לשירות בצה"ל. ל-i24NEWS נודע הערב (ראשון) כי מאות עסקים וחנויות במגזר החרדי מתאגדים כדי להעניק הטבות והנחות של מאות שקלים לצעירים המוגדרים כעריקים.

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במסגרת המיזם החדש, שנרקם בשבועות האחרונים, כל צעיר חרדי המוגדר כעריק על ידי רשויות הצבא יקבל לידיו "תעודת עריק" ייעודית. את התעודה הזו הוא יוכל להציג בפני מאות החנויות והעסקים המשתתפים במהלך בריכוזים החרדיים הגדולים ברחבי הארץ, ובכך לזכות בהנחות משמעותיות ובשוברים בשווי מאות שקלים בכל קנייה.

היוזמה הזו כבר עברה את שלבי התכנון וכעת היא קרובה למימוש מלא: לקראת ההשקה הרשמית שצפויה להתקיים בימים הקרובים, הקימו המארגנים אתר אינטרנט ייעודי שדרכו ינוהל המערך, יונפקו התעודות הדיגיטליות וירוכזו רשימות בתי העסק המשתתפים.

בענף הקמעונאות החרדי מעריכים כי המהלך עשוי לייצר תהודה רבה ולהעמיק עוד יותר את השסע סביב סוגיית השוויון בנטל.