כ-111 אלף ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת המלחמה חיים כיום בישראל, כך עולה מנתונים שפורסמו היום (ראשון) לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה שיחול בעוד יומיים, ע"י הלמ"ס. הנתונים, המבוססים על נתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה, משקפים את תמונת המצב הדמוגרפית של אלו ששרדו את התופת וחיים כיום בקרבנו.

על פי הנתונים, 63% מכלל ניצולי השואה החיים כיום בישראל הן נשים, בעוד שחלקם של הגברים עומד על 37%. מדובר באוכלוסייה מבוגרת מאוד: כ-37% מהניצולים נולדו במהלך שנות המלחמה (1945-1939) והם בני 80 עד 85. הקבוצה המבוגרת ביותר, בני 90 ומעלה, מהווה כ-28% מכלל הניצולים החיים בישראל.

מבחינת מצב משפחתי, הנתונים מעלים כי כמעט מחצית מהניצולים (49.3%) הם אלמנים או אלמנות. עם זאת, בישראל חיים כיום כ-9,300 זוגות שבהם שני בני הזוג הם ניצולי שואה.

מברית המועצות לשעבר ועד צפון אפריקה

חלוקת הניצולים לפי ארצות מוצא מעלה כי 60.5% הם ילידי אירופה: הקבוצה הגדולה ביותר היא של יוצאי ברית המועצות לשעבר (35.9%), אחריהם ילידי רומניה (10.6%) ופולין (4.6%). 37% הם ילידי אסיה ואפריקה: 16.9% הם ילידי מרוקו שסבלו מהגבלות משטר וישי, 10.9% הם ילידי עיראק שחוו את מאורעות הפרהוד ביוני 1941, והיתר ילידי תוניסיה, לוב ואלג'יריה.

בכל הנוגע למועד העלייה ארצה, כשליש מהניצולים (33.6%) עלו בגל העלייה הגדול של שנות ה-90 מבריה"מ לשעבר. רק 6% מהניצולים עלו לארץ עוד לפני קום המדינה.

איפה חיים הניצולים?

רובם המכריע של הניצולים (95%) מתגוררים ביישובים עירוניים. העיר שבה מספר הניצולים הגבוה ביותר היא חיפה (7,500), ואחריה ירושלים (7,100), תל אביב-יפו (6,000), אשדוד (5,500) ונתניה (5,400).

מבט עולמי: טרם חזרנו למספרים של 1939

הדו"ח של הלמ"ס מספק גם הצצה למצב העם היהודי בעולם. נכון לתחילת 2025, מספר היהודים בעולם עומד על 15.8 מיליון נפש - נתון שעדיין נמוך משמעותית ממספר היהודים ערב מלחמת העולם השנייה ב-1939, שעמד אז על 16.6 מיליון.

ישראל היא מרכז החיים היהודי הגדול בעולם עם 7.2 מיליון יהודים (45% מיהדות העולם), ואחריה ארצות הברית עם 6.3 מיליון (40%). בצרפת חיים כיום כ-436 אלף יהודים ובקנדה כ-407 אלף. בתוך ישראל, כ-5.8 מיליון מהיהודים הם צברים שנולדו בארץ, בעוד שכ-1.4 מיליון נולדו בחו"ל, מרביתם (כ-982 אלף) יוצאי אירופה ואמריקה.

גם משרד הרווחה והביטחון החברתי פרסם תמונת מצב עדכנית על שורדי השואה בישראל - בצל המערכה הביטחונית והשלכותיה על האוכלוסיות הפגיעות ביותר.

במהלך השנה האחרונה נפטרו כ-12 אלף ניצולי שואה. גילם הממוצע של מקבלי השירותים מהמשרד עומד על 87.

כמעט 40% מהניצולים - 40,370 איש - מוכרים לשירותי הרווחה ומקבלים ליווי ותמיכה מהרשויות המקומיות וממשרד הרווחה. שיעור הזכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי עומד על כ־74% מכלל הניצולים, ומטפס לכ־84% בקרב אלו המוכרים לשירותי הרווחה.

במהלך מבצע "שאגת הארי" הפעיל משרד הרווחה מערך מענים ייעודי לאזרחים ותיקים בכלל, ולשורדי השואה בפרט. חמישה מוקדי פעילות הוקמו במלונות אליהם פונו אזרחים ותיקים שביתם נפגע, והם מעניקים ליווי סוציאלי, פעילויות פנאי וסיוע במיצוי זכויות.

במקביל, מעל 500 אזרחים ותיקים הועברו לבתי אבות לאחר שלא יכלו להישאר בבתיהם, ועברו לסביבה מוגנת.

שירות "רווחה מרחוק", שנפתח ללא עלות, מאפשר השתתפות מהבית במגוון פעילויות חברתיות ותמיכתיות. מאז תחילת המבצע הצטרפו אליו כ־2,200 אזרחים ותיקים, בהם גם שורדי שואה.

משרד הרווחה ממשיך להרחיב את מערך השירותים לשורדי השואה, עם השקעה של מעל 60 מיליון ש"ח בשנה האחרונה.

בין המענים שמציע המשרד: תכנית "קהילה תומכת" עם לחצן מצוקה וביקורי בית; מועדונים חברתיים ומועדוני "קפה אירופה" לצמצום בדידות וחיזוק תחושת השייכות; בתים חמים לשורדים; ומועדוני מופ"ת הכוללים גם ארוחות והסעות.

לצד זאת, פועלות תכניות ייעודיות לשורדי שואה מרותקי בית, בהן תכנית סל"ב (סל לניצול בבית), המספקת מעטפת שירותים רחבה - מביקורים ועד פעילויות פנאי, מענה לצרכים מיוחדים ומיצוי זכויות. תכניות נוספות כוללות קבוצות הליכה, סדנאות דיגיטליות ושירות "רווחה מרחוק", שבו כ־30% מהמשתתפים הם ניצולי שואה.