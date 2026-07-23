מתוך החורבן: מסע בעקבות בתי הכנסת שהפכו לעוגן החדש בקיבוצי עוטף עזה

מאז אסון שבעה באוקטובר החלו לצוץ בקיבוצי עוטף עזה מבנים שלא ממש היו קיימים בהם לפני כן - בתי כנסת, שהפכו בית עבור רבים שחוו את חורבן ביתם הפרטי. ארי קלמן פגש את שני הקצוות שמאחורי היוזמות האלה - רב חרדי שמסייע להקמתם של בתי הכנסת ואנשי העוטף שהביעו רצון בהם.

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הימים שאחרי אסון 7 באוקטובר הביאו את עופרי דוידוביץ' מקיבוץ גבים, אלמנתו של שלומי שנרצח בשבעה באוקטובר, לחלום להקים בית כנסת ביישוב שבו התגוררו. היא סיפרה: "התכנסנו בערך שש נשים מהקיבוץ כדי ליצור משהו. אני לא חושבת שחשבנו על זה באמת כעל מטרה שקוראים לה בית כנסת". דיברנו המון על עניינים חברתיים ועל רצון לקרב. אני לא חושבת שבאמת ידענו מה אנחנו עושות".

כחלק מהיוזמה הגיעה עופרי לרב שלמה רענן, רב חרדי שפועל כבר שנים רבות בקיבוצים בישראל. הרב סיפר: "זו הייתה משאלה, ואז אמרתי לה: 'זה יקום ויהיה'. אני לא באתי להציע בית כנסת, אבל הייתי קשוב. בתי הכנסת היום מעצימים את הקהילות. מקובל לחשוב שזו הירושה של חדר האוכל, ששם מתכנסים ושם מדברים ושם אי אפשר אחד בלי השני. שם דורשים בשלומך, ואם אתה לא מגיע, מנסים להבין גם למה".

הדרך להקמת בית כנסת בקיבוץ לא הייתה קלה, והיא כללה מסע שכנועים של החברים והצבעה שעברה על חודו של קול. "אני הבנתי שיש מקום לזה בקיבוץ שלנו. היו אנשים שהגיעו אליי אחרי ההצבעה ואמרו לי: 'אבל למה בית תפילה? אנחנו נבנה גן מקסים'", אמרה עופרי.

מיטל, תושבת אחרת בקיבוץ, סיפרה על המסע להקמת בית הכנסת ביישוב: "במדינה שהכול בה קיצוני יכולנו לבוא ולהגיד 'אוקיי, אנחנו באים בכפייה' כי זו זכות של יהודי. לא רצינו. אפשר לעשות הרבה דברים גם אם אנחנו לא באותה דעה, גם אם אנחנו לא באותה דרך, בצורה שהיא מכבדת, של שיח".

גם בקיבוץ סופה נוצר חיבור מפתיע בין הרב החרדי לארז דינר, שאיבד את בנו כפיר בתאונת דרכים בשנת 2018. ארז סיפר: "כפיר נהרג ב-24.10.18, ואז החלטתי פשוט לשמור שנה שבת. זאת הייתה כל ההחלטה. פניתי לרב רענן, והוא מייד אמר משפט שחרות אצלי: 'יש לך בית כנסת'.

בית הכנסת הזה הוקם בשמחת תורה 2019, והוא הציל את קיבוץ סופה בשמחת תורה 2023", אמר ארז. הוא גם שיתף באופן שבו בית הכנסת משתלב ביישוב עם מרקם חיים חילוני: "אף אחד לא מעקם לנו פרצוף כשאנחנו מסתובבים עם הכיפה. אין פה הדתה".

אין ספק שהחיבורים הללו בין תושבי יישובים חילוניים בעוטף עזה למסורת ולדתיים מוכיחים שאפשר גם אחרת. הרב רענן סיכם: "בית הכנסת הוא לא הסיפור. הסיפור הוא ההליך הקהילתי, ההסכמות, התובנות. המסר שלי הוא שיש מקום לכולם. אני יודע שיש שנאת חינם, אני לא יודע שיש אהבת חינם. האהבה היא אף פעם לא לחינם".