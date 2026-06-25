מנהיג דגל התורה הרב לנדו בביקורת על יום ההפגנות ברחבי הארץ

מנהיג דגל התורה והציבור החרדי-ליטאי, הרב דב לנדו, מתח הערב (חמישי) ביקורת על יום השיבוש שקיימה אתמול אגודת ישראל, כשאמר כי מחאות כאלו גורמות לחילול השם.

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הדברים של הרב לנדו נאמרו במעמד עשרות ראשי כוללים מכל רחבי הארץ שהגיעו להתייעצות במעונו אודות דרכי החיזוק בכוללים ובישיבות כהכרת טובה למשלחת שנסעה לגייס תרומות בארצות הברית.

בדבריו התייחס הרב לנדו להפגנות אתמול ואמר: "כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ זכותם יגן עלינו, אינם דרכנו, והרבה פעמים מחאות אלו, גורמים חילול השם רחמנא ליצלן.

כמו כן אמר הרב לנדו: "צריך גם לזכור שעיקר העיקרים הוא השקיעות בלימוד, העמל בתורה, והעיון וההתעמקות בתורה, כך לומדי התורה מתעלים ומתעלים עוד ועוד, זהו קידוש השם הגדול ביותר, וזוהי הדבקות בהשם הגבוהה ביותר, ע"י לימוד התורה בעיון ובעמקות ובעמל אמיתי".