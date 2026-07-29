המשטרה עדכנה היום (רביעי) כי חקירת היעלמותו של אלדר דיין בן ה-23 מדימונה הועברה לתחנת פתח תקווה, זאת במקביל למאמצים לאיתורו במחוז דרום. בתוך כך, הלילה עצרו שוטרי תחנת דימונה שני חשודים נוספים, במטרה להפעיל לחץ חקירתי שעשוי להוביל לחשיפת מקום הימצאו.

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במסגרת הפעילות פשטו הכוחות על דירה במרכז הארץ, אך לא אותרו ממצאים. בהמשך צפויים השניים להיות מועברים לתחנת פתח תקווה, המרכזת את חקירת האירוע הפלילי. במקביל, שני מעורבים בקטטה שקדמה להיעלמותו של דיין עוכבו לחקירה בידי שוטרי תחנת פתח תקווה. בתום חקירתם הם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים.

אלדר יצחק דיין נעדר מזה 12 ימים, וכעת במשטרה מתחזק החשד כי הוא אינו נעדר, אלא נמלט בעקבות מעורבות בתאונת פגע וברח. שילת נעים, אמו של אלדר, אמרה בראיון כי החוקרים לא העלו בפניה את האפשרות שהוא נמלט. עוד סיפרה שהחוקרים הראו לה סרטונים בהם אלדר נראה לצד חבריו כשהוא בקושי מסוגל לעמוד, ככל הנראה לאחר קטטה שהיו מעורבים בה.

אתמול נמצאו פריטי לבוש באזור המרכז, בסמוך לרכב של דיין, שייתכן ושייכים לו. ביחידה החוקרת מעריכים בשלב זה כי הם אינם קשורים, אך ממתינים לתוצאות הסופיות.